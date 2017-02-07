Коми представляет серьёзный интерес для реализации инвестиционных, инфраструктурных и научных проектов Израиля

Повышение уровня оказания медицинской помощи, развитие отдельных направлений животноводства, создание малых производств и туризм - перспективные векторы развития сотрудничества между Республикой Коми и Израилем.

Эти и другие темы обсудили сегодня в Сыктывкаре глава Республики Коми Сергей Гапликов и генеральный консул Государства Израиль в Санкт-Петербурге Михаэль Лотем, который находится в республике с деловым визитом.

Как подчеркнул Генеральный консул, Республика Коми представляет серьёзный интерес для реализации инвестиционных, инфраструктурных и научных проектов, а также обмена опытом в медицине, в частности онкологии, неонатологии и детской реабилитации. Также М.Лотем отметил интерес деловых кругов Израиля к организации поставки из Республики Коми продуктов пищевой промышленности - оленины, рыбы и их субпродуктов.

Сергей Гапликов поблагодарил Генерального консула за содействие в организации устойчивых деловых связей, отметив, что Республика Коми также заинтересована в налаживании активного взаимодействия с Государством Израиль по различным направлениям экономики и в гуманитарной сфере.

В ходе встречи и обсуждения перспектив совместной работы Сергей Гапликов поручил Правительству Республики Коми проработать совместно с представителями деловых кругов Израиля проекты для их возможной реализации на территории республики. Стороны выразили уверенность в том, что встречи и договорённости в рамках визита генерального консула придадут новый импульс сотрудничеству Республики Коми и Израиля, а также регулярному обмену информацией и контактами на официальном и деловом уровнях.

В программе запланированы рабочие встречи с участием руководителей региональных министерств. В Министерстве промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми состоится презентация инвестиционного потенциала Республики Коми.

В графике посещений – объекты АО "Монди СЛПК", Сыктывкарский молочный завод, Республиканская детская клиническая больница, Дом дружбы народов Республики Коми, музей геологии Института геологии Коми научного центра УрО РАН, Национальный музей Республики Коми, сообщает пресс-служба главы РК.