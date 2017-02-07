В "Пятерочке" появится больше продуктов из Коми

В Минсельхозе Коми прошла встреча местных товаропроизводителей с представителями торговой сети "Пятёрочка".

Как сообщает пресс-служба ведомства, встреча состоялась в рамках деятельности Координационного совета по развитию агропромышленного комплекса на территории Республики Коми и реализации регионального проекта "Честная цена" при поддержке Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка республики.

"Сегодня, действительно, есть ряд системных вопросов, которые требуют решения. В частности, условия действующих договоров поставки должны быть приведены в соответствие новым требованиям торгового законодательства. Главная цель нашего совещания - рассмотреть положительный опыт, возможные проблемы и совместно выработать пути их решения для создания комфортных условий для взаимодействия федеральных торговых сетей и товаропроизводителей Республики Коми", - отметил заместитель председателя правительства Республики Коми - министр сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолий Князев.

Стороны обсудили планы развития торговой сети и уровень работы с местными товаропроизводителями. Во время обсуждений развернулась дискуссия, где сами производители рассказали о проблемах, связанных с реализацией готовой продукции.

Представители "Пятёрочки" предложили местным товаропроизводителям совместно проработать возможность повышения конкурентоспособности продукции, произведенной на территории Республики Коми для увеличения потребительского спроса и увеличения объемов реализации на территории республики и за ее пределами.

Сегодня этим целям может послужить возможность использования мощностей мини-распределительного центра торговой сети, расположенного в Сыктывкаре.

"Наша компания заинтересована в том, чтобы получать свежие, качественные продукты", - подчеркнул заместитель директора Волго-Вятского филиала по взаимодействию с органами государственной власти и СМИ X5 Retail Group ТС "Пятёрочка" Алексей Иванов.

По итогам совещания в целях создания комфортных условий для взаимодействия федеральных торговых сетей и товаропроизводителей региона было принято решение рассмотреть коммерческие предложения местных товаропроизводителей по поставкам следующих видов товаров в магазины торговой сети "Пятерочка": овощи открытого грунта, продукция из мяса птицы и свинины, пиво, алкогольная продукция, яйцо, майонез, горчица, безалкогольные напитки, хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерские и сухарные изделия.

По словам А.Иванова, товаропроизводителям Коми также необходимо рассмотреть возможность работы через распределительные центры X5 Retail Group, расположенные в других регионах РФ с учетом использования логистических возможностей торговой сети "Пятерочка".