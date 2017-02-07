Корткеросский район готовится к 11-й "Лямпиаде"

7 февраля 2017 года, 13:45 | Корткеросский
Фото Марии Майер

18 марта в Коми вновь пройдет спортивный праздник для любителей лыж. Республиканский фестиваль на лямпах, охотничьих и гоночных лыжах "Лямпиада" соберет спортсменов в селе Большелуг Корткеросского района республики. В этом году соревнования состоятся в 11-ый раз.

Как рассказал "Комиинформу" главный судья "Лямпиады" Афанасий Габов, соревнования откроются в 10 часов.

По правилам в забегах могут принять участие лыжники от шести лет. Однако, как показал опыт прошлых лет, к участию допускались трех- и четырехлетние малыши в сопровождении родителей.

В этом году на "Лямпиаде" ожидается расширенная культурная программа. Для зрителей готовят показательные выступления — гонки на собачьих упряжках.

Юбилейная "Лямпиада" 2016-го собрала около шестисот спортсменов и более трех тысяч зрителей. В этом году организаторы ожидают не меньшее количество участников.

"Некоторые изменения произойдут в вип-программе, - отметил Афанасий Габов. - Участникам вип-забегов предстоит соревноваться не на гоночных, а только на охотничьих лыжах".

Ярослава Пархачева
Ключевые слова: спорт, лыжи, коми, зима
Рубрика: Спорт
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Комментарии (2)

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    Коми Морт
    7.02.2017 (15:12)
    0
    Каждый год посещаю данное мероприятие и в этом году приеду. Здорово, что в наших селах еще проводятся такие мероприятия. Афанасий Габов - настоящий Коми Морт!
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    31
    7.02.2017 (15:27)
    0
    Одним из организаторов является МОД "Коми войтыр"!

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