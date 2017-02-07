В Сыктывкаре и Эжвинском районе отремонтируют самые проблемные дворовые территории

Мэрия Сыктывкара формирует перечень дворовых территорий, которые будут отремонтированы этим летом. Об этом на брифинге сообщил и.о. руководителя администрации Сыктывкара Владимир Голдин.

По его словам, в настоящий момент формируется перечень дворовых территорий Сыктывкара и Эжвинского района, на ремонт которых будут выделены средства.

"В прошлом году основной упор был сделан на ремонт дорожного покрытия, - отметил он. - Всего на эти цели было потрачено около 300 миллионов рублей. На благоустройство дворовых территорий удалось выделить небольшую сумму — около 16-ти миллионов рублей. На эти средства, в основном, были отремонтированы дворы по судебным решениям".

В 2017-м из городского бюджета на ремонт дворов будут выделены средства на уровне прошлого года. Администрация муниципалитета сейчас предпринимает усилия, чтобы получить дополнительную субсидию из федерального бюджета.

"Руководитель администрации Эжвинского района Александр Калинин представил перечень, в котором значится 40 дворов, - добавил В. Голдин. - В Сыктывкаре этот перечень еще больше. Сейчас нам предстоит работа по отбору наиболее проблемных участков".