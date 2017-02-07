В Коми за минувшую неделю с симптомами ОРВИ в медучреждения обратились более 9 тыс.человек

В Коми за медицинской помощью с симптомами ОРВИ с 30 января по 5 февраля обратились 9 108 человек, в том числе 6 408 детей. Как сообщает Роспотребнадзор Коми, заболеваемость в регионе несколько выше "порогового" уровня. Среди заболевших – 70,4 % составляют дети в возрасте до 14 лет, 29,6% - взрослое население.

По данным вирусологической лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в РК", в материалах от больных определяются вирусы гриппа А(H3N2). Данный штамм вируса гриппа входил в состав всех вакцин, которыми осуществлялась прививочная кампания в республике, что позволило избежать серьезных осложнений.

Специалисты отмечают, что осложнения возникают в основном у непривитых пациентов, у всех, кто сделал прививку, но все же заразился, грипп протекает легко. По данным ФГБУ "Научно-исследовательский институт гриппа" Минздрава России, выделяемые сегодня от заболевших вирусы гриппа не обладают никакой специальной устойчивостью к привычным и имеющимся в РФ медицинским препаратам.



На истекшей неделе в девяти муниципалитетах вводили приостановление учебного и воспитательного процесса. Полностью приостановлен учебный процесс в трех школах на территории Сосногорска и Прилузского района, частично в 12-ти классах шести школ, полностью в шести детских садах и 14-ти группах десяти детских образовательных учреждений на территории Сысольского, Усть-Куломского, Корткеросского, Удорского районов.

