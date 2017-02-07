Наталья Михальченкова: "Назначение компенсации родительской платы на принципах адресности – это мера господдержки тем, кому она реально необходима"

Назначение компенсации родительской платы на принципах адресности и критериях нуждаемости – это мера государственной поддержки тем, кому она реально необходима.

Об этом заявила заместитель председателя Правительства – министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Михальченкова.

Она также подчеркнула, что "все спекуляции и искусственное создание негативного отношения со стороны родителей к новому порядку мер социальной поддержки не обоснованны и объясняются, в первую очередь, неправильным донесением и разъяснением информации".

Напомним, что с 1 февраля 2017 года вступили в силу изменения в закон Республики Коми "Об образовании", касающиеся компенсации государством родительской платы за детский сад. Ранее компенсация выплачивалась всем родителям, чьи дети посещают дошкольные учреждения, теперь же введен критерий нуждаемости. Предоставление мер социальной поддержки с учетом соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости определено федеральным законодательством.

Осуществление компенсационной выплаты в соответствии с Законом об образовании является дополнительной мерой социальной поддержки, поэтому ее назначение должно иметь четкие обоснования. Сами критерии и принципы адресности не определены на федеральном уровне, существуют разные подходы и мнения к их установлению. Практики других регионов показывают, что это, как правило, прожиточный минимум на семью или фиксированный доход с учётом иных социальных выплат, адресно суммированных получателем (системы обязательного медицинского страхования, жилищно-коммунальных услуг и других мер поддержки, в том числе исходя из категорий получателей: инвалиды, пенсионеры, малообеспеченные и др).

"Также хочу обратить внимание, что в соответствии с законодательством государством за счет бюджета осуществляется полное финансирование деятельности по реализации образовательных программ в дошкольных образовательных организациях. Компенсация назначалась только с части родительской платы, размер которой устанавливают муниципальные образования самостоятельно. В родплату входят же прежде всего затраты на организацию питания детей", - пояснила Наталья Михальченкова.

Она также заметила, что с учётом категорической позиции общественности, законодателей и Правительства о необходимости принятия решения в интересах большинства жителей республики, являющихся получателями мер социальной поддержки, в Республике Коми был установлен единственный критерий нуждаемости – это доход на члена семьи, причём с увеличенным размером дохода до 1,5 прожиточных минимума на каждого члена семьи. Таким образом, данная мера социальной поддержки в виде компенсации родительской платы за детский сад оказывается семьям со среднедушевым доходом не выше полутора прожиточных минимумов, установленных в регионе на душу населения по основным социально- демографическим группам населения и природно-климатическим зонам Республики Коми.

"Мы понимаем, что это решение не простое, тем более в том, что порядок назначения данной компенсационной выплаты сопряжён с задачей представления сведений о доходе на члена семьи. Пока автоматизация сбора подобных сведений из государственных информационных систем пенсионного фонда или налоговых органов не представляется возможным",- сообщила Н. Михальченкова.

Правительство региона сегодня прорабатывает вопрос автоматизированного назначения компенсации как перспективную задачу для упрощения процедуры. И при отсутствии скрытой занятости родителей она выполнима. Пока же необходимо предоставить документы для назначения компенсации согласно порядку, заключила Н. Михальченкова