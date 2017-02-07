В сыктывкарских автобусах продают билеты "из будущего"

7 февраля 2017 года, 12:20 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

Перевозчики столицы Коми начали распечатывать контрольные билеты по новому тарифу.

В редакцию "Комиинформа" обратились несколько горожан, рассказав о том, что на днях получили из рук кондукторов 15-х и 20-х маршрутов билет, на котором была прописана стоимость одной поездки в 25 рублей. Фактически же за проезд они заплатили, как и прежде, 20 рублей.

О том, что стоимость проезда в сыктывкарских автобусах может вырасти до 25-ти рублей, стало известно еще в январе. Тогда перевозчик, обслуживающий городские маршруты, заявил, что причина возможного повышения стоимости проезда связана с расходами на топливо и техобслуживание автобусов. Однако пока вопрос на стадии изучения.

В Управлении ЖКХ администрации города о нововведениях перевозчиков не слышали. Сыктывкарцев просят отправлять фото новых билетов в администрацию. По каждому случаю будет проведена проверка, пообещали в мэрии.

Ярослава Пархачева
Ключевые слова: транспорт, тарифы, Сыктывкар, коми, администрация
Рубрика: Общество
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