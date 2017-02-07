В Сыктывдине осужден истязатель и насильник собственной жены

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 23-летнему жителю Сыктывдинского района. Он признан виновным в истязании, нанесении побоев, угрозе убийством, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, умышленном повреждении чужого имущества, грабеже и умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Следствием и судом установлено, что фигурант систематически наносил побои и совершал иные насильственные действия в отношении супруги, угрожал ей убийством. Физическую силу и угрозы злоумышленник применил также к матери потерпевшей, которая пыталась поддержать дочь в ходе очередной разборки. В декабре 2015 года девушка ушла от супруга к матери и обратилась в суд с заявлением о расторжении брака. В один из дней января фигурант насильно привез ее к себе по месту жительства, избил, изнасиловал и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Позже состоялось судебное заседание, после которого злоумышленник стал преследовать автомашину, на которой вместе со своим представителем поехала девушка, и в районе дома по улице Шоссейная совершил умышленное столкновение с их автомобилем. Подойдя к машине, фигурант повредил рычаг и щетку стеклоочистителя и нанес не менее семи ударов битой по стеклам (владельцам автомашин, в том числе и той, на которой передвигался сам фигурант, причинен значительный ущерб). После этого злоумышленник, несколько раз ударив по руке, выхватил из рук адвоката сотовый телефон, чтобы тот не смог вызвать полицию, схватил девушку и, подтащив к обочине проезжей части, стал высказывать угрозу физической расправой, а именно, что убьет ее, толкнув под движущийся автомобиль.

Пытавшегося защитить девушку адвоката фигурант ударил головой в область лица, причинив мужчине закрытый перелом костей носа.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба Следственного комитета РК.