В Сыктывкаре принято 1767 заявлений в первый класс

7 февраля 2017 года, 9:45 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

Прием заявлений в первый класс в Сыктывкаре продлится до 30 июня. На сегодня в школы поступило 1767 заявок от родителей будущих первоклассников. Такая цифра прозвучала сегодня на общегородской планерке в сыктывкарской мэрии.

Напомним, в столице Коми приём документов начался с 30 января в соответствии с федеральным законом. В 2017-2018 учебном году планируется открыть в Сыктывкаре 135 первых классов и принять более 3370 первоклассников. С 30 января идет первый этап приема, когда документы понимают только от родителей проживающих на закреплённой за учебным заведением территории. Он продлится до 30 июня.

Второй этап - с 1 июля до 5 сентября, когда документы будут приняты от тех, кто проживает вне закреплённой за школой территории.

По состоянию на 6 февраля приняты заявления от 1767 человек, это примерно 55 процентов от планируемого. Основная закреплённая масса заявления подала.

В крупных школах планируется принять около 150 первоклассников, сейчас в среднем поданы заявления от 110-115 родителей. Отказа по причине отсутствия мест быть не должно, подчеркнула заместитель руководителя Управления образования Наталья Котелина.

Ажиотаж, по ее словам, наблюдался в единственном учебном заведении - Гимназии имени Пушкина. Напомним, родители, желающие записать детей в гимназию, занимали очередь у дверей за три дня. Был составлен родительский список, в котором необходимо было отмечаться каждые три часа.

Геня Джавршян
Ключевые слова: первый класс
Рубрика: Общество
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Комментарии (1)

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    Не поняла
    7.02.2017 (11:36)
    1
    Отказа по причине отсутствия мест быть не должно, подчеркнула заместитель руководителя Управления образования Наталья Котелина. А на другом сайте написано: Единственная причина, по которой может быть отказано в приеме - отсутствие свободных мест, - рассказала Наталья Котелина. И где правда???? И скольки детям в приёме отказала гимназия Пушкина???

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