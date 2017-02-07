Игорь Гурьев выехал в поселок Елецкий на встречу с семьей убитого подростка

7 февраля 2017 года, 9:30 | Воркута
vorcuta.bezformata.ru

Мэр Воркуты Игорь Гурьев выехал в поселок Елецкий на встречу с семьей убитого подростка, сообщает воркутинская мэрия.

Сегодня утром руководитель администрации Воркуты Игорь Гурьев, первый заместитель по социально-экономическим вопросам Светлана Чичерина и представители управления образования выехали в поселок Елецкий для встречи с семьей убитого подростка и местными жителями.

Затраты на похороны ребенка возьмет на себя администрация города, сообщает пресс-служба администрации Воркуты.

Напомним, трагедия произошла 3 февраля. После занятий в школе 12-летний мальчик покинул территорию школы, однако домой не пришел.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий было обнаружено тело мальчика и установлены лица, причастные к его гибели. Ими оказались два сверстника потерпевшего. По версии следствия, между подростками произошла драка, в ходе которой один из нападавший нанес потерпевшему несколько ударов ножом в различные, в том числе жизненно-важные части тела. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. После этого, нападавшие закопали тело в снегу, где оно впоследствии и было обнаружено.

Поскольку подростки не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, в настоящее время решается вопрос о помещении их в специализированное учреждение для несовершеннолетних правонарушителей.

В частности, в рамках расследования будут установлены взаимоотношения между подростками в школе, а также дана оценка полноты принятых профилактических мер со стороны педагогов и должностных лиц органов профилактики.

Комиинформ
Ключевые слова: дети, убийство
Рубрика: Общество
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Комментарии (3)

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    Заранее спланировали. Закопали в снегу
    7.02.2017 (09:36)
    -3
    Закопали в снегу... У них что кроме ножа еще и лопаты с собой были?
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    Хью
    7.02.2017 (10:5)
    2
    Один из убийц первое свое убийство совершил в 6 лет. Будущий маньяк растёт, нужно изолировать таких от общества. Имя одного Егор Кирсанов.
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      В 6 лет.
      7.02.2017 (11:3)
      0
      И кого же он в 6 лет убил, что не состоял на учете?

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