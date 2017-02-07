В Ухте помощь спасателей понадобилась полиции и медикам

7 февраля 2017 года, 9:25 | Ухта
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Ухтинский отряд "СПАС-Коми" 6 февраля два раза выезжал в квартиры жителей города по просьбе полиции и скорой помощи.

В первом случае у мужчины 1935 года рождения случился инсульт. Спасатели транспортировали больного с седьмого этажа в карету скорой помощи.

Во втором случае железная дверь не поддалась полиции. При вскрытии квартиры внутри было обнаружено тело 78-летнего пенсионера, который свел счеты с жизнью.

Кроме выездов в квартиры, спасатели Ухты 6 февраля работали на ДТП.

Юлия Николаева
Ключевые слова: Ухта, спас-коми, погибший
Рубрика: Происшествия
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