В Ухте помощь спасателей понадобилась полиции и медикам
7 февраля 2017 года, 9:25 | Ухта
Ухтинский отряд "СПАС-Коми" 6 февраля два раза выезжал в квартиры жителей города по просьбе полиции и скорой помощи.
В первом случае у мужчины 1935 года рождения случился инсульт. Спасатели транспортировали больного с седьмого этажа в карету скорой помощи.
Во втором случае железная дверь не поддалась полиции. При вскрытии квартиры внутри было обнаружено тело 78-летнего пенсионера, который свел счеты с жизнью.
Кроме выездов в квартиры, спасатели Ухты 6 февраля работали на ДТП.
Юлия Николаева
Рубрика: Происшествия
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