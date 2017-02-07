Сыктывкарец получил срок за распространение порнографии

За распространение порнографических видео в Интернете осужден житель Сыктывкара. Видеоролики, содержащие сцены порнографического характера, в том числе с участием несовершеннолетних, сыктывкарец разместил на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Сыктывкарский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя А.Королева. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "г" ч .2 ст. 242.1 УК РФ (распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершенное с использованием сети Интернет) и п. "б" ч. 3 ст. 242 УК РФ (распространение порнографических материалов, совершенное с использованием сети Интернет). Государственное обвинение поддержано представителем прокуратуры г. Сыктывкара.

Судом установлено, что в ноябре 2014 г. Королев разместил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" видеозаписи, содержащие сцены порнографического характера, в том числе с участием несовершеннолетних. Доступ к данным материалам владелец страницы не ограничил.

Вину в содеянном Королев признал в полном объеме. Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы условны с испытательным сроком на 3 года.

Приговор не вступил в законную силу. Расследование по делу осуществлено следственным отделом по г. Сыктывкару СУ СКР по Республике Коми, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.