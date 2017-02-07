Директору ООО "Итасерб Групп" Евгению Очкасову добавили срок

Сыктывкарской городской суд 6 февраля вынес второй приговор в отношении директора ООО "Итасерб Групп" Евгению Очкасову, который обвинялся в уклонении от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенного в особо крупном размере.

Как сообщили в суде, Очкасов организовал предоставление налоговых деклараций по налогу на прибыль организаций за 2012 год, 2013 год, а также налоговых деклараций по НДС за 3-4 квартал 2012 года, 1-2 квартал 2013 года, содержащие заведомо ложные сведения, тем самым, умышленно уклонился от уплаты налога в сумме 20,6 миллиона рублей. При этом доля неуплаченных налогов ООО составила 70.41%.

За совершение преступления, с учетом обстоятельств, смягчающих наказание, суд назначил Очкасову наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы.

По совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенного ранее наказания предприниматель отправится в колонию общего режима на два года восемь месяцев. Напомним, в 2016 году Е.Очасов был приговорен к двум годам лишения свободы за преднамеренное банкротство организации.