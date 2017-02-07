Из-за мороза в школах нескольких муниципалитетов Коми отменены занятия

7 февраля 2017 года, 7:10 |
Фото Антона Пархачёва

7 февраля в школах нескольких городов и районов Коми из-за морозов отменены занятия. Утром температура воздуха там понизилась до 30 градусов.

В Княжпогостском и Койгородском районе сегодня не учатся 1-4 классы.

В Сысольском районе из-за сильных холодов Управление образования отменяет учебу 1-6 классов.

Школьники с 1 по 7 класс села Объячево Прилузского района также могут сегодня остаться дома.

Геня Джавршян, Ярослава Пархачева
Ключевые слова: ЦГМС, Погода, образование, зима
Рубрика: Погода
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Комментарии (2)

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    Сетлана
    7.02.2017 (07:33)
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    В Поселке Койдин Койгородского района минус 36 и дети идут в школу
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    так
    7.02.2017 (08:31)
    1
    если ветра нет можно и в минус 40 идти. Шарфом закрылся и вперёд мы в детстве
    так ходили. Все живы-здоровы и не неженки.

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