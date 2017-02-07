Из-за мороза в школах нескольких муниципалитетов Коми отменены занятия

7 февраля в школах нескольких городов и районов Коми из-за морозов отменены занятия. Утром температура воздуха там понизилась до 30 градусов.

В Княжпогостском и Койгородском районе сегодня не учатся 1-4 классы.

В Сысольском районе из-за сильных холодов Управление образования отменяет учебу 1-6 классов.

Школьники с 1 по 7 класс села Объячево Прилузского района также могут сегодня остаться дома.