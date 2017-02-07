Из-за мороза в школах нескольких муниципалитетов Коми отменены занятия
7 февраля в школах нескольких городов и районов Коми из-за морозов отменены занятия. Утром температура воздуха там понизилась до 30 градусов.
В Княжпогостском и Койгородском районе сегодня не учатся 1-4 классы.
В Сысольском районе из-за сильных холодов Управление образования отменяет учебу 1-6 классов.
Школьники с 1 по 7 класс села Объячево Прилузского района также могут сегодня остаться дома.
Геня Джавршян, Ярослава Пархачева
Ключевые слова: ЦГМС, Погода, образование, зима
Рубрика: Погода
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Памятная дата военной истории России
2 февраля
В этот день в 1943 году советские войска разгромили немецко-фашистские войска в Сталинградской битве.
Комментарии (2)
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так ходили. Все живы-здоровы и не неженки.