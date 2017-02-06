Сыктывкарец Вадим Малыгин в рамках турнира серии М-1 сразится с Денесом Карвальо

6 февраля 2017 года, 21:19 |

Боец смешанных единоборств из Сыктывкара Вадим Малыгин примет участие в турнире M-1 Challenge 74, который пройдет 18 февраля в Санкт-Петербурге, сообщает Минспорта Коми.

Как рассказал президент федерации смешанных единоборств Республики Коми Петр Суворов, сыктывкарцу доверено открывать турнир поединком с бразильцем Денесом Карвальо.

Карвальо – чемпион своего штата по тайскому боксу и обладает синим поясом по джиу-джитсу.

"Это универсальный боец, который может одержать досрочную победу любым разрешенным приемом или ударом. Проиграл он пока лишь один бой в карьере и то судейским решением", - подчеркнул Петр Суворов.

Если для бразильца бой в М-1 станет первым в серии, то для Вадима Малыгина третьим. Сыктывкарец по прозвищу Bad Santa завершил миром поединок с Ибрагимом Наврузовым и уступил в столице Республики Коми Моктару Бенкаси.

Победа над Карлосом Азеведо на турнире серии Parma Fights позволила Малыгину вновь получить шанс попробовать свои силы в М-1.

"Мы знаем все ошибки, допущенные Вадимом в своих поединках, поэтому проводим очень серьезную и кропотливую работу, чтобы их больше не повторять. Очень хочется, чтобы Вадим одержал первую победу в серии М-1. Но добиться ее будет крайне непросто. При этом, я уверен, бой получится крайне зрелищным", - заключил Петр Суворов.

Комиинформ
Рубрика: Спорт
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