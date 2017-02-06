На протяжении нескольких часов сыктывкарцы не могли зайти на "Сетевой город. Образование"

В "Комиинформ" обратились родители школьников, которые не могут воспользоваться информационной системой "Сетевой город. Образование". За техническое состояние сервиса в Республике Коми отвечает Центр информационных технологий.

"Были импульсные сбои. Сейчас разбираемся, с чем они были связаны. Отправили код ошибки разработчику, сами хотим узнать, в чем была проблема. Внутри системы все было хорошо, сеть работала. Это какой-то внутренний сбой системы. Сейчас все серверы поднялись, все нормально работает", - рассказал заместитель начальника отдела управления сервисами ЦИТ Игорь Ткаченко.

Система выдерживает высокие нагрузки, поэтому версию о том, что сайт мог "упасть" из-за того, что сразу много родителей стали узнавать про актированные дни, специалист отверг. Тем более что особой активности пользователей в эти часы зафиксировано не было.

*** Сетевой Город. Образование – комплексная программная информационная система, объединяющая в единую сеть школы и органы управления образования в пределах города, сельского или городского района (округа). Тем самым формируется единое городское информационное образовательное пространство.

Физически вся информация размещается в одном месте, на сервере Управления образования. Каждый пользователь образовательного учреждения (директор, завуч, ученик, учитель и т.д.) и родители учащихся имеют индивидуальные имя и пароль и могут входить в систему с любого компьютера, подключенного к муниципальной сети (или сети Интернет). Например, находясь дома или на работе, родитель может отслеживать успеваемость и посещаемость своего ребёнка, общаться с преподавателями и администрацией школы; учащийся может удалённо получать домашние задания, просматривать свой электронный дневник и расписание, и т.д. Права доступа к информации разграничены и гибко настраиваются.