Врачи Коми возьмутся за здоровье призывников

7 февраля 2017 года, 9:00 |
Фото из архива ИА "Комиинформ"

В 2016 году в военкоматах Коми прошли медосвидетельствование 4232 человека, это примерно столько же, что и в 2014 и 2015 году. Только 65% из них в разные годы были признаны годными к службе в армии.

Как было озвучено в ходе прямой линии по вопросам постановки на первоначальный воинский учет в Общественной приемной главы Коми, специалисты военкомата и министерства здравоохранения Коми провели анализ такой статистики и выяснили, почему в прошлом году пригодность к службе в армии снизилась на 0,1% и составила 65,4 %.

По итогам работы было принято решение о принятии серьезных мер по оздоровлению призывников в Коми. Это будут и организация питания юношей, анализ условий в их семьях, специальные оздоровительные мероприятия, организация лагерей.

Как пояснила председатель военно-врачебной комиссии военного комиссариата Коми Ирина Чучалина, к подобной статистике, во-первых, могла привести гипердиагностика заболеваний, некачественный диспансерный учет юношей, а также недооценка состояния здоровья будущего призывника с самого начала ведения его истории болезней.

Естественно, на состояние здоровья призывников влияют и климатические особенности: к слову, в Черноземье годными к служб в армии являются 80% призывников.

Как отметила И.Чучалина, на первое место по заболеваниям среди юношей сегодня выходят психические расстройства. На втором месте по распространенности идет астма, особенно среди воркутинских юношей, на третьем месте - заболевания костной и мышечной системы, заболевания позвоночника, стоп. Среди оленеводов очень распространены заболевания полости рта и зубов.

Интересно, что 40% заболеваний у призывников выявляются только на медкомиссии в военкомате, что является достаточно высокой цифрой.

Юлия Николаева
Ключевые слова: призывник, меры, здоровье, армия
Рубрика: Общество
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