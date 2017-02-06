Только четверо из 10 призывников в Коми смогли убедить комисиию в необходимости альтернативной службы

В 2016 году возможность пройти альтернативную службу в армии получили четыре призывника. Невозможность брать в руки оружие они объяснили вероисповеданием. Для них служба растянется почти на два года вместо одного в рядах российской армии. Плюсом такой службы является бесплатное жилье, которое предоставляет государство или организация на время прохождения службы.

Как рассказал на прямой линии по вопросам постановки на воинский учет 6 февраля замначальника отдела республиканского военкомата Максим Бажуков, непопулярность альтернативной службы объясняется не только тем, что потратить на это придется год и девять месяцев, а зарплата будет одной из самых низких. Призывнику необходимо убедить комиссию в том, что его мировоззрение действительно не позволяет служить со всеми.

Традиционно в год о желании проходить службу вне армии заявляют с десяток призывников. Их приглашают на работу почтальонами, санитарами, в России были случаи, когда призывника отправили на работу в дорожное агентство.

В 2017 году Минтруд России добавил в список профессий, являющихся альтернативой службе в армии, новые специальности. В него, кроме маляра, повара, оператора связи, воспитателя, вошли водитель вездехода, слесарь по обслуживанию тепловых сетей, гардеробщик, зоотехник, экономист, юрисконсульт.