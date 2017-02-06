Определились участники открытого сыктывкарского конкурса вокалистов "Поющий Север"

В Центре досуга и кино "Октябрь" озвучили итоги отборочного тура проводимого ими открытого городского фестиваля-конкурса вокального творчества "Поющий Север". На второй конкурс заявилось ровно в два раза меньше участников, чем в прошлом году — 33. Но, как утверждает автор проекта Евгений Гаврилов, уровень мастерства исполнителей ниже не стал.

В минувшую субботу жюри под руководством председателя Союза театральных деятелей Коми Елены Пекарь оценивало работы заочно, по присланным на почту видеороликам. В основном — от иногородних конкурсантов. Те, кто предпочел выступить перед жюри лично, сделали это в воскресенье.

Заявок оказалось меньше, чем мест в четвертьфинале, коих изначально планировалось 40. Организаторы, решив сохранить высокий уровень конкурса, допустили туда не всех 33 соискателей, а только 28. Таким образом в каждом из четвертьфинале, которые пройдут в ЦДиК "Октябрь" 13, 14, 16 и 17 февраля, будут соревноваться по семь певцов. Четверо лучших по мнению жюри пройдут дальше. Еще по одному полуфиналисту определят с помощью зрительского голосования. Начало конкурсов-концертов в 18:30.

Как рассказал Е.Гаврилов, среди тех, кого допустили до основного этапа конкурса, нет какой-то возрастной тенденции: люди абсолютно разных поколений: от Варвары Леготиной, которой в апреле исполнится 16 лет, до Сергея Николаевича Гавриленко, разменявшего девятый десяток. Музыкальные жанры тоже совершенно разные: от жесткого рока до академического и народного пения.

География участников довольно обширна. Конечно, большинство из них — сыктывкарцы. Но есть несколько представителей Ухты, еще семь конкурсантов из других городов и районов Коми. Плюс приехавшая на учебу в Сыктывкар из Архангельска Анастасия Мишарина.

Среди участников второго конкурса есть те, кто уже соревновался в вокальном мастерстве в прошлом году. Решили попробовать себя в необычном формате профессиональные вокалисты. Например, солист Театра оперы и балета Максим Палий. Также на конкурс заявился его коллега по сцене музтеатра Василий Немчинов. Только по должности он не певец, а танцор балета. Конечно, большинство участников - любители. Это и учащиеся, и пенсионеры. Есть завклубом из Серегово, есть водитель с великолепным голосом.

"Мы не просто показываем талант, а рассказываем, на какой почве он произрастает. Это будет другой "Поющий Север, но не менее интересный", - пообещал Е.Гаврилов.