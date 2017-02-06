В Коми во время призыва в армию зафиксированы два случая смены пола

6 февраля 2017 года, 16:53 | Печора, Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Два молодых человека призывного возраста в Коми изменили пол и сообщили об этом в военкоматы. Об этом стало известно 6 февраля в ходе прямой линии по вопросам постановки на воинский учет. Один из случаев был зафиксирован в Печоре еще в 2015 году.

Несостоявшиеся призывники подали в комиссариат информацию уже после постановки на первоначальный учет, поэтому военкоматам пришлось привлекать федеральных специалистов, чтобы решить, что делать с гражданами, сменившими пол.

Первоначально жители Коми были признаны годными к службе в армии. Но после этого предоставили медицинские документы, свидетельствующие о смене пола в ходе оперативного вмешательства, так как законодательством предусмотрено извещение военкомата об изменении семейного положения, детях, смены фамилии и прочей информации.

Прецедент рассмотрели на федеральном уровне и приняли решение освободить этих людей от службы в армии.

Случаев, когда женщины становились мужчинами, военкоматы Коми пока не фиксировали, но к прецеденту готовятся, так как нормативно-правовой базы, регулирующей подобную трансформацию, в России не существует.

Юлия Николаева
Ключевые слова: призыв, мужчина, женщина, военкомат
Рубрика: Общество
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Комментарии (2)

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    да уж
    6.02.2017 (17:21)
    1
    это уже действительно членовредительство
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    Меня зовут
    6.02.2017 (17:36)
    2
    Коми впереди России всей.

    Ещё вчера ты таскал портфель
    И с пацанами курил в рукав,
    Жил по закону отсель досель,
    От всех скрывал свой особый нрав.

    Ты был как будто простой юнец,
    И стиснув зубы, играл в футбол,
    Но этим играм пришёл конец
    И ты сегодня меняешь пол!

    Ты трансвестит, Машка, а это значит,
    Что и тебя сегодня счастье навестит.
    Ты трансвестит, Машка- оно не плачет,
    А только модные мелодии свистит.

    Ты был убогий угрюмый хмырь,
    Теперь ты фея на все на сто,
    Тебе открылся чудный мир,
    И не смущает тебя ничто.

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