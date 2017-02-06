В Коми во время призыва в армию зафиксированы два случая смены пола

Два молодых человека призывного возраста в Коми изменили пол и сообщили об этом в военкоматы. Об этом стало известно 6 февраля в ходе прямой линии по вопросам постановки на воинский учет. Один из случаев был зафиксирован в Печоре еще в 2015 году.

Несостоявшиеся призывники подали в комиссариат информацию уже после постановки на первоначальный учет, поэтому военкоматам пришлось привлекать федеральных специалистов, чтобы решить, что делать с гражданами, сменившими пол.

Первоначально жители Коми были признаны годными к службе в армии. Но после этого предоставили медицинские документы, свидетельствующие о смене пола в ходе оперативного вмешательства, так как законодательством предусмотрено извещение военкомата об изменении семейного положения, детях, смены фамилии и прочей информации.

Прецедент рассмотрели на федеральном уровне и приняли решение освободить этих людей от службы в армии.

Случаев, когда женщины становились мужчинами, военкоматы Коми пока не фиксировали, но к прецеденту готовятся, так как нормативно-правовой базы, регулирующей подобную трансформацию, в России не существует.