В Коми во время призыва в армию зафиксированы два случая смены пола
Два молодых человека призывного возраста в Коми изменили пол и сообщили об этом в военкоматы. Об этом стало известно 6 февраля в ходе прямой линии по вопросам постановки на воинский учет. Один из случаев был зафиксирован в Печоре еще в 2015 году.
Несостоявшиеся призывники подали в комиссариат информацию уже после постановки на первоначальный учет, поэтому военкоматам пришлось привлекать федеральных специалистов, чтобы решить, что делать с гражданами, сменившими пол.
Первоначально жители Коми были признаны годными к службе в армии. Но после этого предоставили медицинские документы, свидетельствующие о смене пола в ходе оперативного вмешательства, так как законодательством предусмотрено извещение военкомата об изменении семейного положения, детях, смены фамилии и прочей информации.
Прецедент рассмотрели на федеральном уровне и приняли решение освободить этих людей от службы в армии.
Случаев, когда женщины становились мужчинами, военкоматы Коми пока не фиксировали, но к прецеденту готовятся, так как нормативно-правовой базы, регулирующей подобную трансформацию, в России не существует.
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Комментарии (2)
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да уж6.02.2017 (17:21)это уже действительно членовредительство
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Меня зовут6.02.2017 (17:36)Коми впереди России всей.
Ещё вчера ты таскал портфель
И с пацанами курил в рукав,
Жил по закону отсель досель,
От всех скрывал свой особый нрав.
Ты был как будто простой юнец,
И стиснув зубы, играл в футбол,
Но этим играм пришёл конец
И ты сегодня меняешь пол!
Ты трансвестит, Машка, а это значит,
Что и тебя сегодня счастье навестит.
Ты трансвестит, Машка- оно не плачет,
А только модные мелодии свистит.
Ты был убогий угрюмый хмырь,
Теперь ты фея на все на сто,
Тебе открылся чудный мир,
И не смущает тебя ничто.
Ещё вчера ты таскал п...