В Корткеросском районе в 2017-ом отловят около 30 безнадзорных собак

В Корткеросском районе в 2017 году выловят около 30 безнадзорных собак. Об этом "Комиинформу" сообщила ведущий эксперт отдела жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта администрации Корткеросского района Дарья Кулешова.

По ее словам, в настоящее время ведется работа по подписанию соглашения о предоставлении в 2017 году муниципалитету субвенции из республиканского бюджета на отлов и содержание безнадзорных животных. Муниципалитет получит на эти цели около 180 тысяч рублей.

"Договор на отлов животных мы заключаем с ООО "Аракс", - пояснила Д. Кулешова. - После подписания соглашения с Минсельхозом Коми при заключении договора в заявке на отлов в первую очередь будет учтен райцентр. Очень много жалоб поступает от жителей района на безнадзорных животных, были даже случаи нападения собак на людей".

По словам собеседницы агентства, всего в 2017-ом с ООО "Аракс" будет заключено три контракта на три выезда. В каждый свой приезд предприятие сможет отловить не более десяти особей — столько помещается в машину. После отлова собаки будут чипированы, осмотрены ветеринаром и помещены в сыктывкарский приют для собак "Друг"

"Мы ежемесячно собираем информацию от населения по поводу безнадзорных животных, - отметила Д. Кулешова. - После Корткероса больше всего жалоб поступает из сельских поселений Додзь, Мордино, Пезмог и Приозерный. В этом году нам удастся выловить не более 30 животных. Хотелось бы больше, поскольку временные промежутки между отловами большие, ситуация кардинально не меняется".

В 2016-ом году на территории Корткеросского района было отловлено 25 безнадзорных собак. Всего на эти цели было потрачено 127 тысяч рублей. Особи были отловлены на территории сельских поселений Додзь, Корткерос, Сторожевск и Мордино.

На 1 января 2017 года в муниципалитете было оформлено 76 административных протоколов в области содержания домашних животных на территории сельских поселений Корткерос, Большелуг, Додзь, Маджа, Пезмег, Усть-Лэкчим, Сторожевск, Приозерный, Намск, Подтыбок. Сумма назначенных штрафов в 2016 году составила 1 700 рублей.