Судебные приставы будут изымать единственное жилье у должников, живущих "на широкую ногу"

6 февраля 2017 года, 14:35 | Сыктывкар
Фото из архивов "Комиинформа"

Судебные приставы будут изымать единственное жилье у должников, живущих на широкую ногу. Об этом рассказал сегодня во время пресс-завтрака с участием главных редакторов ведущих республиканских СМИ руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов России по Коми Андрей Торхов.

По его словам, законопроект, который в настоящий момент разрабатывается Минюстом России, будет касаться граждан, имеющих многомиллионные задолженности.

"У нас есть должники, который банкам должны по несколько сот миллионов рублей, - рассказал А. Торхов. - Как правило, такие люди оформлены на должности с небольшой зарплатой. В счет погашения долга они уплачивают 70 процентов своего заработка, на жизнь остается немного. Но при этом они продолжают жить в особняках, владеть несколькими автомашинами, несколько раз в год отдыхать за границей. Безбедную жизнь также подтверждает и трафик сотовой связи. Когда мы выясняем, кому принадлежит имущество, выясняется, что все заранее было переписано на родственников".

В случаях, когда стоимость дома как минимум в два раза будет превышать цены на экономжилье, а количество квадратных метров — соцнормы, установленные в регионе, недвижимость, даже если она будет единственной, выставят на торги, а вырученные средства направят на погашение долга.

А. Торхов заверил, что ситуация, когда человека за незначительный долг могут лишить единственного крова, исключена.

Геня Джавршян
Ключевые слова: Управление Службы судебных приставов России по Коми, изъятие единственного жилья, должники
Рубрика: Общество
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Комментарии (3)

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    сыктывкарец
    6.02.2017 (15:53)
    0
    на широкую ногу это конкретно как ?
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    Надежда
    6.02.2017 (16:23)
    0
    Извините за не скромный вопрос какой ширины должна быть нога?Подскажите что бы с пристовалками не встретиться в обычном магазине,что то вершитель судеб конкретно озверели.

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    Андр
    6.02.2017 (17:29)
    0
    Все по делу

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