ТСЖ "Крепость" оштрафовали за нарушение прав потребителей при выставлении счетов на оплату ЖКУ

6 февраля 2017 года, 15:30 | Сыктывкар
Фото b1.mskagency.ru

В Коми товарищество собственников жилья "Крепость" оштрафовали на пять тысяч рублей за нарушение прав потребителей при выставлении счетов на оплату ЖКУ. Жалоба на действия ТСЖ поступила от собственников жилья в Государственную жилинспекцию.

Собственник обратился в надзорное ведомство с жалобой на отсутствие в платежном документе на оплату жилищно-коммунальных услуг сведений о показаниях общедомовых приборов учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения, коммунального освещения. Во время проверки факт отсутствия в платежных документах необходимых требований подтвердился, что является нарушением ст.10 Закона о защите прав потребителей.

Постановлением Управления Роспотребнадзора по Коми ТСЖ "Крепость" признано виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ - нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной информации о реализуемом товаре (работе, услуге). Сыктывкарский городской суд вынес решение о наложении штрафа в размере пяти тысяч рублей. Попытка ТСЖ опротестовать решение суда ни к чему не привела.

Геня Джавршян
Ключевые слова: штраф, ТСЖ, роспотребнадзор коми, квитанции, Закон о защите прав потребителей
Рубрика: Общество
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Комментарии (2)

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    Меня зовут
    6.02.2017 (16:53)
    0
    Оштрафовали сами себя
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    ТСЖ "Колхозная-2"
    6.02.2017 (17:3)
    0
    У нас приходят квитки, в которых даже показания ИПУ (по ЭЭ) не указаны - нет ни начального показания ИПУ, нет ни конечного показания ИПУ (по месяцу), плати - не зная - как посчитали!!!

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