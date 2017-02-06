ТСЖ "Крепость" оштрафовали за нарушение прав потребителей при выставлении счетов на оплату ЖКУ

В Коми товарищество собственников жилья "Крепость" оштрафовали на пять тысяч рублей за нарушение прав потребителей при выставлении счетов на оплату ЖКУ. Жалоба на действия ТСЖ поступила от собственников жилья в Государственную жилинспекцию.

Собственник обратился в надзорное ведомство с жалобой на отсутствие в платежном документе на оплату жилищно-коммунальных услуг сведений о показаниях общедомовых приборов учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения, коммунального освещения. Во время проверки факт отсутствия в платежных документах необходимых требований подтвердился, что является нарушением ст.10 Закона о защите прав потребителей.

Постановлением Управления Роспотребнадзора по Коми ТСЖ "Крепость" признано виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ - нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной информации о реализуемом товаре (работе, услуге). Сыктывкарский городской суд вынес решение о наложении штрафа в размере пяти тысяч рублей. Попытка ТСЖ опротестовать решение суда ни к чему не привела.