Жители Коми не могут дозвониться до службы судебных приставов

6 февраля 2017 года, 14:00 | Воркута, Прилузский, Сыктывдинский
Фото Антона Пархачева

Общественный совет при Управлении Федеральной службы судебных приставов по Коми выяснил, можно ли дозвониться до ведомства по служебным телефонам. Поводом послужили многочисленные жалобы жителей республики, которые сетовали на отсутствие возможности получить телефонную консультацию.

Как рассказал председатель Общественного Совета при Управлении ФССП по Коми Борис Шенкман, члены возглавляемого им Совета совершили 91 звонок на служебные номера территориальных отделов службы в городах и районах от Воркуты до Прилузского района.

"Нам удалось дозвониться в 64 случаях, что составило 70% от общего количества звонков, - пояснил он. - Кроме того, в 2016-ом нами были рассмотрены обращения от 81 гражданина. Основное количество жалоб традиционно касается алиментов. Причем, жалуются обе стороны".

По словам Б. Шенкмана, рассматривая обращения сторон, порой приходится сталкиваться с необычными экземплярами. В частности, особенно председателю запомнила сыктывкарец, задолжавший своим двоим детям около 500 тысяч рублей. Дети сейчас находятся в детском доме. Мужчина заявил, что работать меньше чем за 30 тысяч рублей он не намерен, а поскольку достойных предложений по работе нет, он предпочитает оставаться безработным.

Геня Джавршян
Ключевые слова: Служба судебных приставов, консультации, жалобы
Рубрика: Общество
  • 1
  • 0
  • 2
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Комментарии (4)

или Зарегистрироваться
  • Ответить
    Вера
    6.02.2017 (14:49)
    1
    Не дозвониться - это правда! Думала не столкнусь с этим, при мне в декабре в детской больнице мамочка пыталась решить вопрос о необоснованном аресте счета, так и не решила, а она лежала с маленьким ребенком с температурой 40 и здесь у нее никого не было, ни лекарство ни еду купить она не могла!!! А тут мне приходит арест счета, при том что оплату я произвела, а они не удосужились проверить, когда выносили постановление))) Теперь мне нужно бегать, чтобы взять все справки с банка и прийти отстоять километровую очередь, чтобы исправить ошибку судебных приставов! Пыталась дозвониться - дохлый номер!
    • Ответить
      да они совсем одурели
      6.02.2017 (16:13)
      1
      Долги закрытые еще три года назад по новой выставили. Да так, что сами не могут разобраться.
  • Ответить
    Nick
    6.02.2017 (16:5)
    1
    Попробуйте Яковлевой дозвониться! Раз 100 звонил в течении месяца и хоть бы раз телефон подняли!
  • Ответить
    было дело
    6.02.2017 (16:24)
    1
    не дозвониться !!!!!!!!!!!!!!!!

Новости по теме:

12:25 06.02.2017
Четверо служащих из администрации Усть-Куломского района по инициативе прокуратуры привлечены к дисциплинарной ответственности
15:04 05.02.2017
В Сыктывкаре на лукойловских заправках подорожало дизельное топливо
20:09 04.02.2017
Кибермошенники заражают компьютеры жителей Коми через электронные письма


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта



Инфоблок

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

2 февраля

В этот день в 1943 году советские войска разгромили немецко-фашистские войска в Сталинградской битве.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus