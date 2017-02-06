Жители Коми не могут дозвониться до службы судебных приставов
Общественный совет при Управлении Федеральной службы судебных приставов по Коми выяснил, можно ли дозвониться до ведомства по служебным телефонам. Поводом послужили многочисленные жалобы жителей республики, которые сетовали на отсутствие возможности получить телефонную консультацию.
Как рассказал председатель Общественного Совета при Управлении ФССП по Коми Борис Шенкман, члены возглавляемого им Совета совершили 91 звонок на служебные номера территориальных отделов службы в городах и районах от Воркуты до Прилузского района.
"Нам удалось дозвониться в 64 случаях, что составило 70% от общего количества звонков, - пояснил он. - Кроме того, в 2016-ом нами были рассмотрены обращения от 81 гражданина. Основное количество жалоб традиционно касается алиментов. Причем, жалуются обе стороны".
По словам Б. Шенкмана, рассматривая обращения сторон, порой приходится сталкиваться с необычными экземплярами. В частности, особенно председателю запомнила сыктывкарец, задолжавший своим двоим детям около 500 тысяч рублей. Дети сейчас находятся в детском доме. Мужчина заявил, что работать меньше чем за 30 тысяч рублей он не намерен, а поскольку достойных предложений по работе нет, он предпочитает оставаться безработным.
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Комментарии (4)
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Вера6.02.2017 (14:49)Не дозвониться - это правда! Думала не столкнусь с этим, при мне в декабре в детской больнице мамочка пыталась решить вопрос о необоснованном аресте счета, так и не решила, а она лежала с маленьким ребенком с температурой 40 и здесь у нее никого не было, ни лекарство ни еду купить она не могла!!! А тут мне приходит арест счета, при том что оплату я произвела, а они не удосужились проверить, когда выносили постановление))) Теперь мне нужно бегать, чтобы взять все справки с банка и прийти отстоять километровую очередь, чтобы исправить ошибку судебных приставов! Пыталась дозвониться - дохлый номер!
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да они совсем одурели6.02.2017 (16:13)Долги закрытые еще три года назад по новой выставили. Да так, что сами не могут разобраться.
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Nick6.02.2017 (16:5)Попробуйте Яковлевой дозвониться! Раз 100 звонил в течении месяца и хоть бы раз телефон подняли!
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было дело6.02.2017 (16:24)не дозвониться !!!!!!!!!!!!!!!!
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