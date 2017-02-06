В Коми простились с Алексеем Моисеенко

Друзья и близкие Заслуженного артиста России, Народного артиста РК Алексея Моисеенко пришли в республиканскую филармонию, чтобы проститься с одним из самых ярких артистов нашего края.

Среди тех, кто провожал А.Моисеенко в последний путь, были глава Коми Сергей Гапликов, заместители председателя правительства Наталья Михальченкова и Лариса Максимова, министры, депутаты Государственного совета РК, руководители и работники театров. Многие отзывались о нем, как о безмерно талантливом веселом и эмоциональном человеке, читали его стихи. Сама церемония прощания проходила под фонограмму с голосом артиста.

"Удивительно, сколько всего прекрасного сочетал в себе Алексей Васильевич Моисеенко. Это был поистине великий талант, чьим предназначением было нести культуру людям. То, что мы видели и слышали в исполнении Алексея Васильевича, всегда поражало до глубины души. Своим талантом, несравненным исполнением он умел погрузить в великое таинство оперы. Своим голосом он доносил до нас ощущение нереальности. Его жизнь – это великий полёт, который, к большому сожалению, оборвался", - отметил глава Республики Коми Сергей Гапликов.

"Несколько недель назад мы с ним обсуждали, как было бы чудесно возродить музыкальные поединки. Это был человек с неиссякаемыми эмоциями. Он выступал на лучших площадках не только России, но и мира. Я уверен, что мы реализуем все то, что он не успел воплотить в жизнь", - сказал министр культуры, туризма и архивного дела РК Сергей Емельянов.

"Когда мы познакомились, мне было 26 лет, Алексею — 24. Он был весельчак и балагур. Он с сердцем делал все, за что брался. Наверное, ему не хватило на все сил. Мне без тебя будет холоднее", - произнес прощальные слова председатель Союза композиторов Коми Михаил Герцман.

Председатель Государственного совета РК Надежда Дорофеева отметила, что Алексей Моисеенко прославлял наш регион далеко за его пределами. Вдове артиста, своей коллеге по депутатскому корпусу Валентине Жиделевой она пожелала учиться жить без супруга, и пусть память о тридцати годах супружества дает ей жизненную энергию.

Вице-спикер регионального парламента Владимир Косов назвал его гением, глубоко православным человеком, который верил в нашу страну.

"Мне не верится, что ушел Алексей. У нас были дружеские отношения. Когда мы говорили по телефону, это всегда поднимало настроение. Он часто приезжал в Ухту, мы играли в бильярд, вели беседы. Именно он привил мне любовь к Гафту", - рассказал ректор Ухтинского государственного университета Николая Цхадая. Он вспомнил и то, что народный артист Коми, а тогда еще электрик, был среди тех, что строил вуз в Ухте. А когда Н.Цхадая приходил в гости к Алексею Васильевичу, тот с гордостью показывал ему свои столярные инструменты и оборудование, что говорит о многогранности личности.

Алексея Моисеенко похоронят на Краснозатонском кладбище.