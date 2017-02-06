В Коми в 2016-ом признаки фальсификации были выявлены в 18,3% образцах молочной продукции

Роспотребнадзор Коми в 2016 году в рамках надзора за качеством молочной продукции проверил 169 торговых организаций и три молокоперерабатывающих предприятия. Из 312 образцов молочной продукции 57 (18,3%) не соответствовали установленным требованиям.

Чаще всего молочная продукция не соответствует требованиям по физико-химическим показателям — массовой доли жира и белка, а также по микробиологическим показателям.

По жирно-кислотному составу требованиям не отвечают масло сливочное "Крестьянское" (ООО "Вектор" Московская область, г. Дубна), молоко сгущенное с сахаром (ООО "Гагаринский консервный комбинат" Смоленская область, г. Гагарин), сыр "Голландский" (ООО "АРЧА", Республика Татарстан), масло сливочное "Крестьянское" (ОАО "Благовещенский комбинат молочных продуктов" Алтайский край), масло сладко-сливочное "Традиционное" (ООО "Молочный мир" Московская область, г. Мытищи), масло сливочное "Крестьянское" (ООО "Молинвест", г. Самара), масло сливочное Крестьянское, производитель(ООО "Маслосырбаза Красноярская", Самарская область, Красноярский район, с. Красный Яр), молоко сгущенное с сахаром (ООО "Промконсервы" Смоленская область, г. Рудня), молоко цельное сухое 26% жирности (ООО "Пугачевские молочные продукты" Саратовская область, г. Пугачев), масло сливочное крестьянское (ООО "Альянс", г. Санкт-Петербург), масло сливочное "Крестьянское" (ООО "МолИнвест", Самарская область, с. Кошки), молоко питьевое ультрапастеризованное торговой марки "Кошкинское" (Самарская область, с. Кошки).

По результатам выявленных нарушений Роспотребнадзор Коми возбудил 127 административных дел в отношении торговых предприятий. Из оборота изъято 73 партии молочной продукции.

Кроме того, в соответствующие субъекты РФ направлены уведомления о производстве продукции с признаками фальсификации.