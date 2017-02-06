Комиссия РАН официально назвала гомеопатию лженаукой

Комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме Российской академии наук (РАН) подготовила меморандум "О лженаучности гомеопатии", сообщает газета "Коммерсант".

"Комиссия заявляет, что лечение сверхмалыми дозами различных веществ, применяемое в гомеопатии, не имеет научных оснований. Этот вывод опирается на тщательный анализ публикаций в научных изданиях, отчетов о клинических исследованиях, их обобщении и систематических обзорах", - говорится в тексте меморандума, размещенном на официальном сайте Комиссии в понедельник.

В тексте документа говорится, что гомеопатия как вид альтернативной медицины существует уже более 200 лет. За это время неоднократно предпринимались попытки подвести под это направление научную базу, но все они оказались в итоге безуспешными. Подчеркивается, что клинические испытания в разных странах в разное время "не смогли экспериментально продемонстрировать эффективность гомеопатических средств и методов лечения".

Также несостоятельными признаны теоретические объяснения возможных механизмов действия гомеопатия - они "находятся в противоречии с твердо установленными научными представлениями о структуре материи, устройстве живых организмов и функционировании лекарственных средств".

"Априорно постулированные "принципы гомеопатии" являются по своей природе умозрительными догматическими утверждениями, восходящими к протонаучному этапу развития физиологии и медицины", - говорится в меморандуме.

Также РАН отмечает, что гомеопатия небезвредна, поскольку больные тратят значительные средства на недействующие препараты и пренебрегают теми лекарствами, которые имеют подтвержденную эффективность. "Это может приводить к неблагоприятным исходам, в том числе, к смерти пациента", - отмечается в тексте документа.

В связи с проведенным анализом, Комиссия рекомендовала Минздраву вывести гомеопатические препараты из медицинского употребления в государственных и муниципальных лечебных учреждениях. Кроме того, рекомендовано не включать гомеопатию в стандарты оказания медпомощи в клинические рекомендации и в протоколы лечения.

Также в РАН предложили не только маркировать гомеопатические лекарства словом "гомеопатические", но и указанием на то, что препарат не имеет "доказанной клинической эффективности и показаний к применению".

Отдельные рекомендации по контролю за оборотом препаратов гомеопатического толка даны Росздравнадзором, ФАС (в части недостоверной рекламы гомеопатии), ВУЗам (в части закрытия программ повышения квалификации по гомеопатии), страховым компаниям, аптекам, фармацевтам и врачам (в части информирования пациентов о неэффективности и лженаучности гомеопатии).

При этом самим гомеопатам рекомендовано знакомиться "с современными научными данными об эффективности гомеопатии и критически относиться к неподтвержденным заявлениям производителей гомеопатических средств об их эффективности".

Документ подписан председателем Комиссии, академиком РАН Евгением Александровым.

Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований работает при президиуме РАН, в нее входят ведущие ученые - доктора наук, академики и члены-корреспонденты РАН.

Основная задача Комиссии - противодействие дискредитации науки по распространению и пропаганде лженаучных публикаций.

Как правило, меморандумы Комиссии направляются не только в Институты РАН, но и в органы исполнительной и законодательной власти РФ.