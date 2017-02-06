На пожаре в Усть-Вымском районе погибли мужчина и женщина

Сегодня в 08.30 в пожарно-спасательную службу Усть-Вымского района поступило сообщение о пожаре в одноэтажном деревянном доме по улице Северная в поселке Донаёль.

На место вызова пожарные расчеты прибыли через 10 минут.

В 09.35 пожар локализован на площади 10 м², а через семь минут полностью потушен.

На месте пожара обнаружены тела мужчины 1958 и женщины 1968 годов рождения.

Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.

В тушении пожара было задействовано восемь огнеборцев и две единицы пожарно-спасательной техники, сообщает пресс-служба МЧС в Коми.