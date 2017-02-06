На пожаре в Усть-Вымском районе погибли мужчина и женщина
6 февраля 2017 года, 12:41 | Усть-Вымский
Сегодня в 08.30 в пожарно-спасательную службу Усть-Вымского района поступило сообщение о пожаре в одноэтажном деревянном доме по улице Северная в поселке Донаёль.
На место вызова пожарные расчеты прибыли через 10 минут.
В 09.35 пожар локализован на площади 10 м², а через семь минут полностью потушен.
На месте пожара обнаружены тела мужчины 1958 и женщины 1968 годов рождения.
Предварительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.
В тушении пожара было задействовано восемь огнеборцев и две единицы пожарно-спасательной техники, сообщает пресс-служба МЧС в Коми.
Комиинформ
Рубрика: Происшествия
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Комментарии (1)
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месный житель поселка6.02.2017 (17:16)если по чесноку пожара толком и небыло мужчина угорел от угарного газа пожар был не столь опасным как пишут и пожарные приехали только через 40 минут после вызова и на тушение ушло 10 15 минут женщина получила 61 процент ожогов кароче угорела и травмы не совместимые с жизнью могу потом прислать фотографии квартиры
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