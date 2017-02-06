Четверо служащих из администрации Усть-Куломского района по инициативе прокуратуры привлечены к дисциплинарной ответственности
Прокуратура Усть-Куломского района провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции в деятельности районной администрации.
В ходе нее выявлены факты ненадлежащего исполнения муниципальными служащими обязанности по представлению сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.
Установлено, что ряд муниципальных служащих не отразили в представленных работодателю документах сведения о выплатах в виде средств материнского (семейного) капитала. Также выявлены факты занижения реального размера полученных в отчетном периоде доходов: и своих, и своих супругов.
Зачастую служащие забывали отразить в справках полученную заработную плату по предыдущему месту работы.
По итогам проверки прокуратура Усть-Куломского района направила представление руководителю районной администрации. По результатам его рассмотрения четверо чиновников привлечены к дисциплинарной ответственности.
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Комментарии (1)
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Читатель6.02.2017 (12:28)И что, кому нужна эта пустая безфамильная информация. Прокуратура где-то, чтото, оно не предаставило и т.д. КИ зачем публикуете пустую фигню из набора слов?
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