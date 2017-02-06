В Воркуте решается вопрос о помещении убийц 12-летнего мальчика в спецучреждение для несовершеннолетних

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения 12-летнего жителя поселка Елецкий по признакам преступления, предусмотренного п."в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего).

По данным следствия, 3 февраля после занятий в школе подросток покинул территорию учебного заведения, однако домой не пришел. В связи с этим следствием незамедлительно были организованы поисковые мероприятия с участием сотрудников МЧС, полиции, местных жителей. Поскольку проводимые мероприятия результатов не принесли, было возбуждено уголовное дело.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий было обнаружено тело мальчика и установлены лица, причастные к его гибели. Ими оказались два сверстника потерпевшего. По версии следствия, между подростками произошла драка, в ходе которой один из нападавший нанес потерпевшему несколько ударов ножом в различные, в том числе жизненно-важные части тела. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. После этого, нападавшие закопали тело в снегу, где оно впоследствии и было обнаружено.

Поскольку подростки не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, в настоящее время решается вопрос о помещении их в специализированное учреждение для несовершеннолетних правонарушителей.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. В частности, в рамках расследования будут установлены взаимоотношения между подростками в школе, а также дана оценка полноты принятых профилактических мер со стороны педагогов и должностных лиц органов профилактики.

Напомним, как ранее сообщал "Комиинформ", жители воркутинского поселка Елецкий готовят обращение в правоохранительные органы с требованием изолировать от общества убийц 12-летнего ребенка.

По рассказам родных, два школьника, которые учились с ним одном учебном заведении на один класс старше убитого, неоднократно придирались к своей жертве. Началось с того, что ребенку порезали кожаную куртку, потом утопили сапоги в выгребной яме школы, справили нужду на портфель.

"Школа и родители считали конфликт "детскими шалостями", - рассказали родственники мальчика. - Однако преступление они спланировали, и об этом знал третий мальчик, который и признался родителям. Один должен был бить, а другой сидеть с ножом в кустах в засаде, выскочить и зарезать. Потом они как ни в чем не бывало ходили и "искали" ребенка".