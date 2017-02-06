В Воркуте решается вопрос о помещении убийц 12-летнего мальчика в спецучреждение для несовершеннолетних

6 февраля 2017 года, 11:40 | Воркута
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения 12-летнего жителя поселка Елецкий по признакам преступления, предусмотренного п."в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего).

По данным следствия, 3 февраля после занятий в школе подросток покинул территорию учебного заведения, однако домой не пришел. В связи с этим следствием незамедлительно были организованы поисковые мероприятия с участием сотрудников МЧС, полиции, местных жителей. Поскольку проводимые мероприятия результатов не принесли, было возбуждено уголовное дело.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий было обнаружено тело мальчика и установлены лица, причастные к его гибели. Ими оказались два сверстника потерпевшего. По версии следствия, между подростками произошла драка, в ходе которой один из нападавший нанес потерпевшему несколько ударов ножом в различные, в том числе жизненно-важные части тела. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. После этого, нападавшие закопали тело в снегу, где оно впоследствии и было обнаружено.

Поскольку подростки не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, в настоящее время решается вопрос о помещении их в специализированное учреждение для несовершеннолетних правонарушителей.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. В частности, в рамках расследования будут установлены взаимоотношения между подростками в школе, а также дана оценка полноты принятых профилактических мер со стороны педагогов и должностных лиц органов профилактики.

Напомним, как ранее сообщал "Комиинформ", жители воркутинского поселка Елецкий готовят обращение в правоохранительные органы с требованием изолировать от общества убийц 12-летнего ребенка.

По рассказам родных, два школьника, которые учились с ним одном учебном заведении на один класс старше убитого, неоднократно придирались к своей жертве. Началось с того, что ребенку порезали кожаную куртку, потом утопили сапоги в выгребной яме школы, справили нужду на портфель.

"Школа и родители считали конфликт "детскими шалостями", - рассказали родственники мальчика. - Однако преступление они спланировали, и об этом знал третий мальчик, который и признался родителям. Один должен был бить, а другой сидеть с ножом в кустах в засаде, выскочить и зарезать. Потом они как ни в чем не бывало ходили и "искали" ребенка".

Комиинформ
Ключевые слова: следственный комитет, убийство, дети
Рубрика: Происшествия
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Комментарии (10)

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    вот
    6.02.2017 (11:53)
    5
    это да, дожили. Подростки где воспитывались ?
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    Карл
    6.02.2017 (12:3)
    12
    На суде родители подростков-убийц будут заявлять (как бытует повсеместно), что этого сделать они могли, что у них чудесные дети, и может самые лучшие в этом мире. Одно и то же в судах родители говорят, вместо того чтоб самим оторвать им головы.
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    мама
    6.02.2017 (12:27)
    5
    Боже мой, и как ужасно, малолетние убийцы, как родители этих"детей" будут смотреть в глаза родителям убитого мальчишки???
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    Я
    6.02.2017 (12:37)
    15
    Нужно менять законодательство, не должно быть такого что -" не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности".Совершил преступление отвечай по всей строгости.
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    Доигрались
    6.02.2017 (12:44)
    6
    Что по ТВ показывают, они то и переносят в жизнь. Но жизнь не игра.
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    Меня зовут
    6.02.2017 (13:15)
    2
    мальчики убийцы, это продукт пропаганды насилия в СМИ
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    &
    6.02.2017 (14:28)
    1
    Родители, директор, соцпед, участковый, инспектор ПДН ...
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    таким не место с людьми
    6.02.2017 (16:18)
    0
    Их определить к тигру Амуру.
  • Ответить
    Меня зовут
    6.02.2017 (17:5)
    0
    Где все происходило? Неужели никто ничего не слышал? на любую шалость надо реагировать и принимать меры. Почему в школе допускались эти издевательства? Родители, где вы были?

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