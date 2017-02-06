В Коми отметят Международный день родного языка Всеобщим диктантом на коми языке

21 февраля во всем мире празднуют Международный день родного языка. МОД "Коми войтыр" предлагает провести приуроченные к этому дню мероприятия, направленные на популяризацию языка и культуры народа коми, в их числе Всеобщий диктант на коми языке.

Масштабная акция по написанию диктанта на коми языке была инициирована Союзом коми молодежи МИ". В 2015 году автором первого текста был народный поэт Республики Коми Владимир Тимин, в 2016-м – коми поэтесса Галина Бутырева. В этом году диктант пройдет в третий раз, а автором текста выступит литературовед, коми поэтесса Алёна Ельцова, ставшая в 1998 г. самым молодым членом Союза писателей России.

Как отметил секретарь МОД "Коми войтыр", ученый-фолклорист Алексей Рассыхаев, образовательная акция призвана популяризировать коми язык, повысить письменную грамотность.

Диктант напишут в разных районах и городах Республики Коми, а также в Москве и Санкт-Петербурге. В Сыктывкаре главной площадкой для написания диктанта определена Национальная библиотека Республики Коми. Диктант можно написать 19 февраля с 10.30. Каждый желающий может написать диктант и проверить уровень своей грамотности. Всем участникам диктанта выдадут фирменные бланки. Оценивать работы будут учителя коми языка. Наставления участникам диктанта даст и.о. председателя МОД "Коми войтыр" Алексей Габов.

В районах и гороха Республики Коми работу по написанию диктанта организуют представительства "Коми войтыр". Площадками будут школы (по классам для школьников во время уроков), дома культуры и библиотеки (для взрослого населения). Общие итоги диктанта будут известны после оценки всех работ.

Кроме того, организаторы диктанта предлагают подключиться к иным акциям по популяризации коми языка или провести свои (к примеру, публикации материалов активистов в районных и городских газетах о значимости коми языка). Так, в столице Коми 21 февраля члены Союза коми молодежи "МИ" и Сыктывкарского представительства МОД "Коми войтыр" совместно с Центром коми культуры Сыктывкара планируют выйти на уличную акцию, чтобы пообщаться с прохожими на коми языке, раздать листовки с небольшим коми-русским разговорником и коми газеты и журналы.

В этот же день, 21 февраля, МОД "Коми войтыр" решил провести интернет-акцию "Чужан кыв лунӧн!" и наполнить социальные сети комиязычным контентом. Суть акции заключается в следующем: необходимо подготовить и разместить в социальных сетях на своих страницах и в администрируемых сообществах стихи коми поэтов и высказывании писателей, народные пословицы, поговорки, загадки и скороговорки на коми языке, видеоролики со стихами, и т.д. Каждая новость должна сопровождаться заголовком "Чужан кыв лунӧн!" По условиям акции, необходимо делать перепосты всех новостей, озаглавленных заголовком "Чужан кыв лунӧн!" (С днем родных языков). Основные новости будут появляться в группе "МИ – КОМИ ВОЙТЫР".