В прокуратуру Сыктывкара обращаются пенсионеры с жалобами на отказ пенсионного фонда в компенсации проезда к месту отдыха и обратно

В прокуратуру Сыктывкара все чаще обращаются пенсионеры с жалобами на незаконный отказ Управления Пенсионного фонда Сыктывкара в возмещении фактических расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно.

Так, жительница города Сыктывкара обратилась в Управление ПФР в Сыктывкаре с заявлением о возмещении стоимости фактически произведенных затрат на проезд к месту отдыха и обратно. Управление пенсионного фонда отказало в возмещении в виду того, что оплата билетов произведена не с личной карты заявителя, а с банковской карты дочери.

В прокуратуре подчеркнули, что реализация права на получение компенсации не может быть поставлена в зависимость от выбранной гражданином формы оплаты проездных документов (лично либо путем перечисления денежных средств иным лицом). Ограничение права пенсионеров на получение гарантированной государством компенсации проезда к месту отдыха и обратно ввиду перечисления денежных средств иным лицом ставит их в неравное положение с теми, кто приобретает проездные документы лично.

Данное ограничение противоречит ст. 19 Конституции Российской Федерации, согласно которой государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

Из этого следует, что пенсионеры, являющиеся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеют право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно и в том случае, если оплату проездных документов они производили посредством оплаты стоимости проездного документа иными лицами.

Прокурор Сыктывкара, обратившийся в суд с иском о защите нарушенных прав пенсионерки, процесс выиграл.

Кроме того, в прокуратуру Сыктывкара неоднократно поступали заявления об отказе Управления ПФР в оплате проезда по причине того, что представленные заявителем билеты не соответствуют требованиям, предъявляемым приказами Министерства транспорта России.

"Однако эта причина не может являться основанием для отказа в возмещении, поскольку реализация права пенсионера на компенсацию расходов на проезд к месту отдыха и обратно не может быть поставлена в зависимость от нарушения перевозчиком законодательства, устанавливающего требования к оформлению билета. Такое ограничение нарушает конституционное равенство прав и свобод человека", - отметили в надзорном ведомстве.

Прокуратура Сыктывкара информирует, что граждане, которые по состоянию здоровья, в силу возраста, недееспособности и другим уважительным причинам не могут сами защитить свои права, вправе обратиться в прокуратуру для последующего предъявления исковых заявлений в суд в их интересах. Обратиться с заявлением можно ежедневно с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 51 в будние дни.

К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие факт отказа со стороны Управления ПФР в г. Сыктывкаре, а также документы, подтверждающие невозможность заявителя самостоятельно обратиться в суд с заявлением (по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и иным уважительным причинам).

***Постановлением Правительства РФ от 01.04.2005 № 176 утверждены "Правила компенсации расходов на оплату стоимости проезда пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно". Согласно пунктам 3, 6, 9 указанных выше Правил (в ред. Постановления Правительства РФ от 26.10.2011 № 863) компенсация может производиться в виде предоставления проездных документов, обеспечивающих проезд пенсионера к месту отдыха и обратно, или в виде возмещения фактически произведенных пенсионером расходов. Компенсация производится один раз в два года.

Заявление о компенсации в виде возмещения фактически произведенных расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно по установленной форме с указанием места отдыха пенсионер подает в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства с приложением проездных документов, выданных в соответствии с законодательством Российской Федерации транспортными организациями независимо от их организационно-правовой формы.

Компенсация в виде возмещения фактически произведенных расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно производится в размере, не превышающем стоимость проезда: а) железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пассажирского поезда; б) внутренним водным транспортом - в каюте III категории речного судна всех линий сообщений; в) морским транспортом - в каюте IV - V групп морского судна регулярных транспортных линий; г) воздушным транспортом - в салоне экономического (низшего) класса; д) автомобильным транспортом - в автобусе общего типа, а при отсутствии - в автобусах с мягкими откидными сиденьями.