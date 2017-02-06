На пожаре в Прилузском районе погиб 55-летний мужчина

В Прилузском районе на пожаре погиб 55-летний мужчина. Как сообщили "Комиинформу" в "СПАС-Коми", инцидент произошел вчера, 5 февраля, после 20 часов.

В деревне Лукичи, относящейся к селу Объячево загорелся частный жилой дом. Его хозяина - мужчину 1962-го года рождения - спасти не удалось.

В тушении пожара принимали участие две единицы техники и семь человек личного состава пожарной охраны. Возгорание удалось ликвидировать в 21:39.

Обстоятельства инцидента сейчас выясняются. Рассматривается несколько причин пожара, в том числе и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи и неосторожность при курении.