На пожаре в Прилузском районе погиб 55-летний мужчина
6 февраля 2017 года, 9:44 | Прилузский
В Прилузском районе на пожаре погиб 55-летний мужчина. Как сообщили "Комиинформу" в "СПАС-Коми", инцидент произошел вчера, 5 февраля, после 20 часов.
В деревне Лукичи, относящейся к селу Объячево загорелся частный жилой дом. Его хозяина - мужчину 1962-го года рождения - спасти не удалось.
В тушении пожара принимали участие две единицы техники и семь человек личного состава пожарной охраны. Возгорание удалось ликвидировать в 21:39.
Обстоятельства инцидента сейчас выясняются. Рассматривается несколько причин пожара, в том числе и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи и неосторожность при курении.
Ярослава Пархачева
Рубрика: Происшествия
- 2
- 0
- 0
- 0
- 0
Комментарии (0)
Авторизоваться или Зарегистрироваться