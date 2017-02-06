Метиловый спирт сделают неприятным на вкус

6 февраля 2017 года, 10:16 |
Фото Антона Пархачёва

Метиловый спирт сделают неприятным на вкус, путем добавления денатурата, вызывающего рвотный рефлекс. Об этой инициативе Росалкогольрегулирования "Известиям" заявил глава сводного аналитического управления ведомства Владислав Спирин.

"Есть такого рода добавки, которые делают невозможным потребление метилового спирта человеком — жидкость будет провоцировать мгновенный рвотный рефлекс", – сказал он.

Ведомство предлагает добавлять денатурат на стадии производства.

Решение должно быть принято коллегиально, считают в Росалкогольрегулировани, хотя на первом этапе важно согласие Минфина и Минпромторга.

Дело в том, что состав метилового спирта регламентирован ГОСТом и вносить в него изменения чревато последствиями – например, потерей зарубежных покупателей.

Метиловый и этиловый спирт по запаху и вкусу неотличимы друг от друга, что может стать причиной трагедии, поскольку метанол – сильнодействующий яд.

Комиинформ
Ключевые слова: спирт
Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

11:20 03.02.2017
"Домашних" продавцов спиртосодержащей продукции предлагается наказывать исправительными работами
18:05 01.02.2017
На горячую линию Роспотребнадзора Коми поступило 35 сообщений о продаже "фунфыриков" от неравнодушных граждан
15:12 31.01.2017
"Фронтовики" обнаружили в центре Сыктывкара продажу фунфыриков


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Мы рядом
Роман. Нуждаюсь в новой электроколяске. (Сыктывкар, Приморско-Ахтарск)
Константин. Обучу незрячих шрифту Брайля и ориентировке по городу. (Сыктывкар)
перейти в раздел



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus