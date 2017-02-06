МЧС сократит число руководителей и увеличит штат спасателей

МЧС России начало масштабную реформу, которая ликвидирует региональные центры при переходе ведомства на трехуровневую систему управления и финансирования, что уменьшит число руководителей, но добавит сотрудников в реагирующие подразделения, пишут "Известия".

Реформа проводится в рамках плана строительства и развития сил и средств ведомства. Этот план ранее утвердил президент России Владимир Путин. Параллельно с этим будет завершено создание комплексного авиационно-спасательного центра в Красноярске, а также реорганизовано 65 пожарно-спасательных подразделений ФПС.

Система в целом будет состоять из трех уровней. Первый уровень в вертикали — министерство, предполагающий управление федерального уровня. Второй — субъект, управляющий на региональном уровне, а третий — местный, предполагающий управление пожарно-спасательными гарнизонами. В новой системе исключен уровень регионального центра. Такая система уже успела себя эффективно зарекомендовать в существующих социально-экономических условиях.

Соответствующий указ президента был продиктован именно этими соображениями. А именно, были освобождены от должностей главы Дальневосточного, Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского региональных центров, произошло укрупнение Сибирского, Центрального и Южного региональных центров МЧС России.

Вместо восьми центров осталось четыре, в том числе Северо-Западный, к которому относится Коми. В Центральный центр были включены приволжские регионы, а в состав Сибирского — регионы Урала и Дальнего Востока. Южный включил в себя Северо-Кавказский региональный центр. Управления по Севастополю и Крыму были включены в Южный региональный центр.

Отмечено, что высвободившиеся при этом военные, сотрудники ФПС, федеральные государственные гражданские служащие и гражданский персонал направляются на усиление подразделений, занимающихся непосредственно реагированием.