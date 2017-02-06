В нескольких муниципалитетах Коми объявлен актированный день

6 февраля в нескольких городах и районах Коми объявлен актированный день.

Из-за морозов сегодня занятия отменены у учащихся с 1 по 4 класс Инты, Ухты, Сосногорска, Княжпогостского, Сысольского, Удорского, Троицко-Печорского районов.

В Усть-Цильме и Сыктывдинском районе объявлен актированный день для 1-6 классов. В Вуктыле в связи с низкой температурой воздуха отменены занятия 1-8 классов.

Напомним также, что 6 февраля из-за неблагоприятных погодных условий сегодня отдыхают школьники 1-6 классов Сыктывкара.