В нескольких муниципалитетах Коми объявлен актированный день
6 февраля в нескольких городах и районах Коми объявлен актированный день.
Из-за морозов сегодня занятия отменены у учащихся с 1 по 4 класс Инты, Ухты, Сосногорска, Княжпогостского, Сысольского, Удорского, Троицко-Печорского районов.
В Усть-Цильме и Сыктывдинском районе объявлен актированный день для 1-6 классов. В Вуктыле в связи с низкой температурой воздуха отменены занятия 1-8 классов.
Напомним также, что 6 февраля из-за неблагоприятных погодных условий сегодня отдыхают школьники 1-6 классов Сыктывкара.
Геня Джавршян, Ярослава Пархачева
Рубрика: Погода
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2 февраля
В этот день в 1943 году советские войска разгромили немецко-фашистские войска в Сталинградской битве.
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