В нескольких муниципалитетах Коми объявлен актированный день

6 февраля 2017 года, 7:15 |
Фото Антона Пархачёва

6 февраля в нескольких городах и районах Коми объявлен актированный день.

Из-за морозов сегодня занятия отменены у учащихся с 1 по 4 класс Инты, Ухты, Сосногорска, Княжпогостского, Сысольского, Удорского, Троицко-Печорского районов.

В Усть-Цильме и Сыктывдинском районе объявлен актированный день для 1-6 классов. В Вуктыле в связи с низкой температурой воздуха отменены занятия 1-8 классов.

Напомним также, что 6 февраля из-за неблагоприятных погодных условий сегодня отдыхают школьники 1-6 классов Сыктывкара.

Геня Джавршян, Ярослава Пархачева
Ключевые слова: ЦГМС, мороз, коми, зима
Рубрика: Погода
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