На Октябрьском проспекте в Сыктывкаре столкнулись "Мерседес" и "Шевроле"
5 февраля 2017 года, 20:00 | Сыктывкар
На Октябрьском проспекте в Сыктывкаре столкнулись "Мерседес" и "Шевроле".
Как сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции Сыктывкара автомобильная авария произошла в 17.04.
По предварительным данным, 52-летний водитель, управляя автомашиной "Мерседес", двигался по Октябрьскому проспекту в направлении Чкалова.
Поворачивая налево на ул.Чкалова, он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомашиной "Шевроле Лачетти" под управлением водителя 1998 г.р, которая двигалась по Октябрьскому проспекту в прямом направлении со стороны Красных партизан.
В результате ДТП пострадала пассажирка "Шевроле" - женщина 1977 г.р.получила травмы головы.
Ольга Белова
Рубрика: Происшествия
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