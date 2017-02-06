На Октябрьском проспекте в Сыктывкаре столкнулись "Мерседес" и "Шевроле".

Как сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции Сыктывкара автомобильная авария произошла в 17.04.

По предварительным данным, 52-летний водитель, управляя автомашиной "Мерседес", двигался по Октябрьскому проспекту в направлении Чкалова.

Поворачивая налево на ул.Чкалова, он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомашиной "Шевроле Лачетти" под управлением водителя 1998 г.р, которая двигалась по Октябрьскому проспекту в прямом направлении со стороны Красных партизан.

В результате ДТП пострадала пассажирка "Шевроле" - женщина 1977 г.р.получила травмы головы.