На Октябрьском проспекте в Сыктывкаре столкнулись "Мерседес" и "Шевроле"

5 февраля 2017 года, 20:00 | Сыктывкар
фото Госавтоинспекции Сыктывкара

На Октябрьском проспекте в Сыктывкаре столкнулись "Мерседес" и "Шевроле".

Как сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции Сыктывкара автомобильная авария произошла в 17.04.

По предварительным данным, 52-летний водитель, управляя автомашиной "Мерседес", двигался по Октябрьскому проспекту в направлении Чкалова.

viber-image2.jpg

Поворачивая налево на ул.Чкалова, он не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомашиной "Шевроле Лачетти" под управлением водителя 1998 г.р, которая двигалась по Октябрьскому проспекту в прямом направлении со стороны Красных партизан.

В результате ДТП пострадала пассажирка "Шевроле" - женщина 1977 г.р.получила травмы головы.

viber-image1.jpg

Ольга Белова
Ключевые слова: Сыктывкар, ДТП, ГИБДД
Рубрика: Происшествия
  • 29
  • 0
  • 5
  • 3
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Комментарии (4)

или Зарегистрироваться
  • Ответить
    Меня зовут
    5.02.2017 (20:53)
    2
    Старый лох
  • Ответить
    да
    5.02.2017 (21:45)
    0
    не старый лох, просто не внимательный, или очень спешил . Всё закончилось не
    лучшим образом.
  • Ответить
    Дмитрий
    5.02.2017 (21:53)
    0
    как затитюлил)))
  • Ответить
    Меня зовут
    5.02.2017 (22:19)
    0
    молодой торотыга

Новости по теме:

15:45 05.02.2017
Юные роллеры Сыктывкара учились соблюдать ПДД
13:08 05.02.2017
В Эжве подросток попал под колеса "Шевроле"
16:28 03.02.2017
На трассе в Усть-Куломском районе неудачно "встретились" автомобили "ВАЗ"


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Нужна помощь



Мы рядом
Галина. Нуждаюсь в ступеньках с поручнем для ванны. (Сыктывкар)
Сбор средств окончен!
Денис.
Срочная помощь!
Срочно нужны средства на очередной курс лечения в Китае. (Сыктывкар)
перейти в раздел



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus