В школах Сыктывкара из-за мороза отменены занятия.

Сегодня, 6 февраля, из-за неблагоприятных погодных условий актированный день объявлен для учащихся 1–6 классов.

Об этом сообщает Управление по делам ГО и ЧС Сыктывкара.

Температура воздуха в столице Коми на 06.00 составляла - 28.7°C с северным ветром. При этом ощущается - 36.1С.