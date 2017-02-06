В школах Сыктывкара из-за мороза отменены занятия
6 февраля 2017 года, 5:55 | Сыктывкар
В школах Сыктывкара из-за мороза отменены занятия.
Сегодня, 6 февраля, из-за неблагоприятных погодных условий актированный день объявлен для учащихся 1–6 классов.
Об этом сообщает Управление по делам ГО и ЧС Сыктывкара.
Температура воздуха в столице Коми на 06.00 составляла - 28.7°C с северным ветром. При этом ощущается - 36.1С.
Комиинформ
Рубрика: Погода
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