В школах Сыктывкара из-за мороза отменены занятия

6 февраля 2017 года, 5:55 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачева

В школах Сыктывкара из-за мороза отменены занятия.

Сегодня, 6 февраля, из-за неблагоприятных погодных условий актированный день объявлен для учащихся 1–6 классов.

Об этом сообщает Управление по делам ГО и ЧС Сыктывкара.

Температура воздуха в столице Коми на 06.00 составляла - 28.7°C с северным ветром. При этом ощущается - 36.1С.

Комиинформ
Ключевые слова: школы, актировка
Рубрика: Погода
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Комментарии (1)

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    Меня зовут
    6.02.2017 (08:19)
    1
    Здорово, а в Усинске при -35, и ветре 5м/с дети в школу ходят

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