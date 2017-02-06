Директор Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа Дмитрий Беляев: "В 2016 году мы реализовали все намеченные планы. Впереди не менее интересные проекты"

Директор Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа им. И.А. Куратова Дмитрий Беляев в интервью "Комиинформу" рассказал о планах своего учебного заведения на этот год, и о проблемах, которые испытывают НКО.

- На днях был круглый стол по взаимодействию некоммерческих организаций и власти. На нем вы заявили о существовании проблем взаимодействия государства с НКО и возможности подключения к совместной работе с НКО образовательных организаций. Не могли бы раскрыть тему подробнее?

- Действительно, некоммерческие организации испытывают определённые трудности в своей работе, и это обсуждалось на круглом столе. По нашему опыту работы я могу выделить три основные проблемы.

Во-первых, это инструменты и пороги вхождения некоммерческих организаций в реализацию мероприятий государственных программ. Порой таких инструментов недостаточно либо их вообще нет. К примеру, в республике уже не первый год существует и реализуется госпрограмма “Информационное общество”. В рамках данной программы предусмотрены целые комплексы мероприятий и значительное финансирование. Но если взять участие некоммерческих организаций в вопросах информатизации региона, то оно отсутствует, поскольку ни эта государственная программа, ни другие подпрограммные механизмы не предполагают вхождение НКО в реализацию проектов. Хотя по логике задач развития информационного общества, как раз некоммерческие и общественные организации могли бы оказать весьма конструктивное содействие в реализации соответствующих мероприятий.

Было бы неплохо, если бы такая возможность появилась, и не только по развитию информационного общества, но и по другим направлениям, где этого нет до сих пор.

Вторая проблема или, вернее, даже не проблема, наверно, а ситуация есть на федеральном уровне. Как известно, существует система президентских грантов. Колледж, реализуя, в том числе, и большое количество социальных проектов, старался искать дополнительные источники финансирования и в этом направлении. Например, в 2015 году мы подготовили три серьезных проектных заявки на получение таких грантов от имени колледжа. При этом, прочитав документацию на получение грантов, препятствий для подачи заявок не нашли. Документы у нас приняли, потому что Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж с юридической точки зрения тоже является НКО. И соответствующие федеральные операторы с этим первично согласились. Но потом, может быть, так совпало, буквально через несколько дней появилось требование, что государственные организации, а мы являемся таковой, участвовать в грантовом конкурсе не могут. И после этого нововведения нам отказали.

Тогда у нас возникла другая идея. Почему бы колледжу в партнерстве с НКО не подавать на гранты совместные проекты? У нас есть серьезные активы и фонды, большой штат педагогических и других работников, проекты. У юридически традиционных некоммерческих организаций есть соответствующий опыт и деятельность, экспертный и общественный потенциал, технические возможности для участия в грантах. Но формат объединенного участия таких союзов в конкурсах в системе президентских грантов опять же не предусмотрен.

И третья проблема исключительно техническая и даже банальная – это избыточная отчетность. К примеру, в некоммерческом партнерстве "ИТ-Ассоциация Республики Коми", которое я возглавляю на общественных началах, уже длительное время нет финансовой деятельности и нет ни одного наемного работника. Несмотря на это мы должны ежемесячно отправлять “килограммы” отчетности в Пенсионный фонд и в другие инстанции. Было бы неплохо на законодательно-нормативном уровне предусмотреть для тех НКО, которые по тем и или иным причинам не ведут финансовую деятельность, упростить бюрократический процесс сдачи и объемов финансовой и налоговой отчетности, или хотя бы сделать ее ежегодной, а не ежемесячной.

- Продолжим тему проектов. На недавнем заседании дискуссионного клуба вы, и не только вы, хорошими словами вспоминали о Проектном комитете...

- Да, 5 лет назад, в 2012 году, когда я работал в министерстве образования, мы придумали Проектный комитет - инструмент выявления и отбора молодежных проектов, а также молодежных лидеров, которые (проекты) потом поддерживали и которым (лидерам) помогали в продвижении их инициатив и тем самым их лифтировали вверх по тем направлениям, в рамках которых они заявлялись и хотели развиваться.

В течение всего 2012-го (это был объявленный в Коми Год молодежи) и затем 2013-го года этот инструмент очень эффективно отработал, и сегодня я могу насчитать не меньше десятка на тот момент молодых активистов с их идеями, которые прошли через площадку Проектного комитета и сегодня превратились в респектабельных бизнес, общественных, и даже государственных лидеров, которые уже самостоятельно реализуют свои проекты и развивают самих себя дальше.

Наверное, тот опыт Проектного комитета как инструмента реализации молодежной политики в части выявления лидеров с целью их последующей поддержки был бы актуален и сегодня.

- Вернемся к проектам Сыктывкарскому гуманитарно-педагогическому колледжу. Полгода назад в интервью "Комиинформу" вы говорили об осенних планах учебного заведения. Что удалось реализовать?

- Во-первых, помимо основной традиционной деятельности качественной подготовки студентов по педагогическим и другим направлениям, мы продолжаем наращивать темпы работы отделения дополнительного образования. В частности, мы начали предоставлять услуги по краткосрочной переподготовке по программам педагогического направления с получением диплома о профессиональной переподготовке государственного образца с правом ведения профессиональной деятельности по тому или иному направлению профдеятельности. Такая форма обучения доступна лицам, имеющим среднее или высшее профессиональное образование, а также учащимся вузов и колледжей. Напомню, что это очень удобный, недорогой и, главное, быстрый способ (программа включает только профильные дисциплины) получить фактически второе образование, освоить новую специальность. Этим она выгодно отличается от классического второго образования, которое длится 3 и более года, значительно дороже и насыщена общими предметами. Осенью у нас уже появились первые обучающиеся по программам переподготовки, и некоторые из них уже завершили обучение и получили диплом.

Помимо переподготовки мы продолжаем оказывать услуги по повышению квалификации по самым разным программам: организация и проведение тестирования в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (ВФСК) “ГТО”, судейство видов тестирования в рамках этого комплекса, вопросы инклюзивного образования в детских садах и школах, организация воспитательной работы в условиях общежития, психолого-социально-педагогическая деятельность в учреждениях социальной реабилитации для несовершеннолетних, технология и организация социальной работы, теоретические и методические аспекты профессионального обучения, конструирование и робототехника в ДОО по ФГОС, теория и практика воспитательной деятельности в школе, проектирование организации инклюзивного образования детей с ОВЗ в общеобразовательной организации в рамках ФГОС, инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС, технология коррекционно-развивающего обучения в соответствии с требованиями ФГОС НОО для детей с ОВЗ и другие направления. Полный список наших предложений есть в разделе “дополнительное образование” на нашем сайте.

Во-вторых, мы организовали и провели ряд интересных республиканских мероприятий. Например, можно вспомнить XV Республиканскую ярмарку школьных и студенческих компаний, которая прошла в декабре с хорошим и позитивным резонансом для всех – и для участников, и для гостей. Также осенью мы завершили цикл годовых мероприятий в рамках реализации проектов внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (ВФСК) “ГТО” на территории Республики Коми. Этот проект был с федеральным участием. К нам по линии министерства спорта приезжали федеральные эксперты, которые высоко оценили нашу работу. Кстати, именно с проектом ГТО колледж в прошлом году стал лауреатом конкурса "Лучшие товары и услуги Республики Коми".

В-третьих, мы нарастили спектр и уровень совместной работы с отдельными муниципалитетами. В частности, в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве с Сыктывдинским районом мы обучили большое количество педагогов района в части формирования у них современных компетенций технического направления, например, по робототехнике, и теперь они могут в своих школах и детских садах – в селах и поселках – заниматься с детьми развитием их технического творчества. Мы знаем, что район уделяет серьезное внимание этим вопросам, поскольку осенью они закупили в свои школы и сады соответствующее современное оборудование.

Кстати, сейчас мы в этом направлении активно работаем с Корткеросским районом, а также на прошлой неделе встречались с Управлением дошкольного образования Сыктывкара и наметили очень много совместных планов работы. На днях мы также проговорили много взаимно интересных вопросов с мэром Инты и наметили стратегические профильные планы совместного сотрудничества в городе в части и повышения квалификации педагогического состава, и по другим направлениям.

- Расскажите подробнее о планах на 2017 год. Может, что-то уже начали реализовывать?

- Начиная с этого года, став опорной площадкой, мы планируем активно заниматься сотрудничеством с Российским движением школьников и их представителями и координаторами в Республике Коми в части реализации совместных профильных проектов. Например, помимо совместных мероприятий, мы сейчас рассматриваем возможность организации курсов повышения квалификации для лиц, которые работают с детьми, но не имеют педагогического образования, а по новым требованиям они должны его иметь. По нашим оценкам, такая необходимость существует в республике у сотен действующих, но не имеющих педобразования, педагогов, мастеров и инструкторов.

Кстати, уже в этом году на нашей базе и при нашем участии уже прошло совместное с РДШ и республиканским детским движением мероприятие – мы подключились к организации Республиканского слета юных журналистов "Детский медиафорум "Свой голос в СМИ".

В январе мы наладили интенсивное взаимодействие с Министерством внутренних дел по Республике Коми в части совместных мероприятий для наших студентов. Очень активно и интересно для наших юношей и девушек прошла акция “Студенческий десант - 2017”. Она была инициирована по линии Общественного совета МВД по РК. Наши студенты под патронажем сотрудников полиции побывали в Экспертно-криминалистическом центре МВД, Центре профессиональной подготовки сотрудников полиции. В ОГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару студенты сдавали пробные, но настоящие, экзамены на получение водительских прав на современном оборудовании, а в компании “Знак сервис” участвовали в производстве дорожных знаков и изготовлении автономного светофора типа Т.7.

Мы считаем важным подобное взаимодействие с МВД по РК не только в части внеучебной работы со студентами, но и по некоторым специальностям как раз по их профилю подготовки. Например, в рамках “Студенческого десанта” студенты социального отделения колледжа совместно с подразделениями по делам несовершеннолетних посещали неблагополучные семьи. Это полезно для формирования практических навыков работы у будущих социальных работников, которых мы обучаем в колледже.

Сотрудничество с МВД мы планируем продолжать постоянно. Кстати, на днях у нас состоится несколько совместных спортивных мероприятий – это мастер-класс по лыжным гонкам с участием сотрудника полиции Андрея Милькова, мастера спорта международного класса, а также товарищеские встречи между сборными командами сотрудников полиции и студенческо-преподавательскими сборными нашего колледжа по волейболу и другим видам спорта.

Еще мы планируем в одной из пилотных школ Сыктывкара по линии РДШ с участием МВД и колледжа реализовать проект "Юный полицейский". Мы считаем это направление потенциально интересным для школьников и рассчитываем, что ребята, участвующие в нем, если и не станут в перспективе стражами порядка, то, по крайне мере, не будут нарушать законы. Сейчас проект находится в стадии инициации.

На самом деле у нас на 2017 год запланировано много самых разных проектов и мероприятий, и мы будем о них традиционно рассказывать на страницах “Комиинформа”, прежде всего, посредством ваших репортажей с них.

- Что насчет одной из современных визитных карточек Сыктывкарского гумпедколледжа — робототехники?

- Конечно, уже традиционно много внимания уделяем образовательной робототехнике. Помимо того, что мы внедрили это направление в базовую подготовку наших обучающихся студентов по педагогическим специальностям, также уже традиционно планируем в 2017 году проводить общереспубликанские соревновательные мероприятия по линии нашего Центра образовательной робототехники и развития молодежного технического творчества, который был создан в прошлом году.

Например, уже совсем скоро, 17-18 февраля состоятся очередные робототехнические соревнования по линейкам "ИКаР" и "Икаренок", где будут соревноваться соответственно школьники и воспитанники детских садов со всей республики.

Начиная с этого года мы также решили развивать еще одно профориентационное соревновательное направление — Junior Skills по компетенции “робототехника”. Это новый формат для Коми.

Как известно, есть международное движение WorldSkills, целью которого является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру, популяризация рабочих профессий через проведение международных соревнований по всему миру. Россия и Республика Коми участвует в этом движении. Это соревнования в профессиональном мастерстве, прежде всего, действующих студентов и молодых специалистов по различным компетенциям. Республиканские соревнования WorldSkills в этом году будут проходить с 28 февраля по 2 марта. Общей организацией и текущим продвижением этого проекта в республике занимается наше региональное Министерство образования, науки и молодежной политики совместно с профессиональными образовательными организациями, в том числе и c нашей. Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж организует соревнования студентов и молодых педагогов по двум компетенциям – “преподавание в начальных классах ” и “дошкольное воспитание” (кстати, кроме наших студентов в мероприятии примут участие студенты из Воркутинского педагогического колледжа, Сыктывкарского государственного университета и других учебных заведений). В рамках этого движения есть и детско-юношеское направление Junior Skills. И мы единственное образовательное учреждение региона, которое дополнительно к WorldSkills организует еще в этом году и соревнования школьников в рамках Junior и как раз по робототехнике. Соревнования и WorldSkills, и Junior Skills будут публичными и обещают быть интересными. Мы заранее приглашаем всех желающих на это мероприятие – посмотреть на соревнования будущих учителей и воспитателей, школьников по робототехнике, а также студентов-медиков (по “медицинской” компетенции соревнования, организуемые нашими коллегами из Сыктывкарского медицинского колледжа, будут проходить тоже на базе нашего колледжа).

- В Коми появится технопарк. Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж примет участие в его создании?

- Да. В качестве базы для него выбран Республиканский центр дополнительного образования, и сейчас они занимаются его первичным организационным созданием. Мы готовы помочь и, учитывая наш опыт и имеющиеся педагогические и методические ресурсные возможности, скорее всего, будем помогать в этом году в его создании и последующей работе.

Кстати, если говорить о смежной к робототехнике ИКТ-сфере, то у нас в марте будет проходить, казалось бы, непрофильное для нас мероприятие – пока оно условно называется “Соревнования по компьютерной сборке”. Но мы учитываем важность информационно-коммуникационных технологий, в том числе и при реализации педагогических и гуманитарных проектов и программ. Также наши выпускники всех специальностей должны иметь достаточные ИКТ-компетенции, и мы уделяем этому большое внимание при их подготовке. К слову, осенью прошлого года мы существенно обновили компьютерно-лабораторную базу колледжа. В частности, у нас появились совершенно новые и современные два компьютерных класса. Если говорить о самих соревнованиях по компьютерной сборке, то инициаторами их проведения совместно с нами выступили всемирно известная тайваньская компания по производству системных плат, видеокарт и другой компьютерной техники “Гигабайт” и их сыктывкарские партнеры.

- Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" еще не набрал полную мощность. В прошлом году нормативы в основном сдавали школьники. В этом хотят активизировать взрослое население. На базе Сыктывкарского гумпедколледжа был создан реально действующий Центр ГТО в Коми. Колледж готов принимать у себя не только молодежь?

- Наш Центр ГТО создан и функционирует по отрасли "Образование". Наша основная задача — тестировать школьников и студентов, принимать у них нормативы. Но, если к нам придет любой взрослый гражданин, желающий выполнить нормативы и получить значок, то мы отказывать, конечно, не будем. Кстати, можем провести эту работу по приему нормативов и для целых коллективов по заказу от предприятий и организаций, если таковые заявки к нам поступят (с возмещением организационных расходов). Кстати, раз уж речь зашла о старшем поколении, то у нас в прошлом году уже были совместные проекты со "Школой Чиканчи", где принимали участие почтенные по возрасту люди.

Если дополнительно говорить о ГТО, то в этом году мы хотим уделить повышенное внимание дошкольникам. Деткам из детских садов и их родителям, мы считаем, было бы интересно позаниматься дополнительной физкультурой и сдать соответствующие нормативы, предусмотренные для уровня дошкольников. Кстати, в прошлом году мы уже провели пробное тестирование и приняли нормативы у почти 50 воспитанников трех детских садов Сыктывкара. Мероприятие прошло весело и задорно, а также полезно, прежде всего, для самих детей. На недавней рабочей встрече с коллегами из Управления дошкольного образования Сыктывкара мы решили проводить эту работу в этом году чаще и интенсивнее.

- Что нового появится непосредственно в учебном процессе СГПК им. Куратова? Откроете ли новые направления подготовки?

- Прежде всего, сообщу, что в этом году мы не планируем снижать набор. Все направления подготовки и количество бюджетных мест останутся прежними, за исключением заочной подготовки по специальности “туризм” на базе 11 классов. Как показал опыт прошлого года, все специальности мы закрыли с небывалым большим конкурсом, а вот в части заочного “туризма” были проблемы, хотя группу в итоге мы все-таки набрали и открыли. Я рассказывал в прошлом году, с чем мы связывали имеющиеся проблемы при наборе на заочное обучение по специальности “туризм” – это и условие наличия полного образования 11 классов, и, самое главное, известная непростая ситуация в сфере туризма, которая конъюнктурно наблюдалась в прошлом году и в стране, и в республике.

Если говорить о новшествах, то начиная с этого года, поскольку в конце прошлого года в России был составлен и утвержден на уровне страны уже достаточно известный список ТОП-50 наиболее востребованных профессий в России, то мы будем, в том числе, стратегически ориентироваться и на него. Правда, он немного странный – в нем вообще отсутствуют педагогические и медицинские специальности. Не думаю, что российские власти всерьез считают эти профессии не востребованными и не нужными. В прочем, разработчики списка – Министерства труда и соцзащиты России – говорят о том, что при составлении списка ориентир был сделан, в первую очередь, на высокотехнологичные отрасли промышленности и сферу услуг. Наверно, педагогические и врачебные профессии, по их мнению, являются востребованными по умолчанию.

Если говорить конкретно, то мы сейчас занимаемся лицензированием двух новых для колледжа и республики специальностям из этого списка ТОП-50 – это "Гостиничное дело" и "Графический дизайнер", причем по гостиничному делу мы планируем по согласованию с Министерством образования, науки и молодежной политики региона открыть набор и подготовку студентов уже в этом году.

Также мы сейчас готовим документы на получение лицензии по специальности “Адаптивная физическая культура”. Мы давно хотели то сделать, и в этом году к этому приступили. Мы откроем набор по этой специальности в дополнение к имеющейся в колледже “физической культуре”, по которой, кстати, в этом году мы планируем открыть традиционно большой набор в количестве 50 бюджетных мест.

Новым в этом году будет для нас и международное сотрудничество. В настоящее время мы ведем переговоры с двумя казахстанскими гуманитарными колледжами о сотрудничестве в части совместной научно-исследовательской и прикладной работы, а также взаимных двусторонних стажировок преподавателей и обмена студентами, обучающимся по педагогическим и другим специальностям. Образовательные системы России и Казахстана схожи, и, считаю, нам не составит труда выстроить в течение 2017 года очень интересное для обеих сторон совместное международное сотрудничество, как в рамках реализации наших основных уставных задач, так и самых разных проектных инициатив.