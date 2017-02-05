В Воркуту прибыла республиканская комиссия для оказания помощи в тушении городского полигона ТБО.

3 февраля мэр Игорь Гурьев сопроводил на проблемный объект заместителя министра природных ресурсов РК Романа Полшведкина, заместителя руководителя ГКУ РК "Центр обеспечения деятельности Минстроя Республики Коми" Александра Лучшева и заместителя председателя комитета РК гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Сергея Королькова. На месте была дана оперативная оценка ситуации, сообщает мэрия Воркуты.

Уже 4 февраля на заседании рабочей группы КЧС специалисты воркутинского пожарно-спасательного гарнизона отчитались о ходе ликвидации нескольких очагов отрытого горения. Также они обратились к руководителю администрации города Игорю Гурьеву с просьбой организовать подвоз воды на территорию полигона, что позволит высвободить из процесса тушения несколько пожарных машин, которые должны "прикрывать" город. Сегодня водовозы уже приступили к работе.

Также мэрия организовала для личного состава МЧС питание, выделила транспорт, где люди смогут согреться во время работы, в ближайшее время администрация приобретет несколько тонн ГСМ для пожарных машин.

Как доложил на рабочей группе КЧС воркутинский представитель Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС РФ по РК Дмитрий Комов, уже 4 февраля производилась ликвидации очагов открытого горения путем установки труб в нижние слои ТБО, в которые в дальнейшем заливали воду. Удалось ликвидировать возгорание протяженностью 50 м. Общая протяженность возгорания составляет 600-800 м. Работа продолжается.

Помощь также оказывает ООО "Водоканал", ООО "ТТТ", ООО "Севертранс", МБУ "Специализированное дорожное управление" и Воркутинский аэропорт.