Юные роллеры Сыктывкара учились соблюдать ПДД

5 февраля 2017 года, 15:50 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

"Готовь сани летом, а телегу – зимой" - такой поговоркой руководствовались организаторы акции, прошедшей на роллердроме в торговом центре "Июнь". Около 20 детей на роликах не только катались, но и изучали основные правила дорожной безопасности.

Как рассказал начальник отделения пропаганды УГИБДД по Коми Александр Некрасов, к счастью, ни одного ДТП с участием роллеров в Коми еще не было. Но популярность роликов, особенно у подрастающего поколения, год из года растет. Поэтому с помощью игрового шоу организаторы решили донести до самих детей и их родителей, что катание должно быть на закрытых площадках, где нет машин. Чтобы не риска попасть под машину или столкнуться с пешеходами.

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"Однако до этих площадок надо добраться. То есть, переходить улицы по пешеходным переходам не на роликах. Надо нести их с собой, а достать только на стадионе, в парке или около школы, где ребенок и собирался кататься", - рассказал А.Некрасов.

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Инициатором акции стал Всеволод Мальцев. Предприниматель занимается организацией детских мероприятий. Он же был ведущим сегодняшнего шоу.

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"Мы решили в игровой форме напомнить ребятам основные правила дорожного движения, на какой свет переходить дорогу, какой стороны улицы держаться. Чтобы с наступлением лета они были готовы, и ничто не могло омрачить их веселую езду на роликах", - сообщил В.Мальцев.

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В акции приняли участи в общей сложности около 20 детей в возрасте от 8 до 12 лет. Их действия направлял "дядя Стёпа", одетый в куртку и фуражку ДПС и в… шорты. Разумеется, и он был на роликах.

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Организаторы провели несколько тематических игр. Например, дети переходили улицу на зеленый свет импровизированного светофора и бежали эстафету, где в качестве палочки был жезл регулировщика движения.

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Это первый опыт подобных акций, но организаторы планируют проводить ее и в будущем.

"Конечно, сложновато донести информацию, когда они на роликах. Они все-таки хотят кататься, а не слушать. Но благодаря антуражу, который мы создали, у них проявился интерес. И, в конце концов, каждый ребенок хочет блеснуть знаниями, и когда мы задавали вопросы по правилам дорожного движения, они с удовольствием отвечали", - отметил В.Мальцев.

Илья Баканов
Ключевые слова: ролики, дети, ГИБДД
Рубрика: Общество
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Комментарии (1)

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    5.02.2017 (15:59)
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    Дядя Степа без штанов - прикольно для зимы

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