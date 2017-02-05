Республика Коми примет финал Кубка России по лыжным гонкам

5 февраля 2017 года, 14:10 |
Фото из архива ИА "Комиинформ"

С 24 февраля по 1 марта на Республиканском лыжном комплексе им. Раисы Сметаниной в Выльгорте пройдет финал Кубка России по лыжным гонкам, сообщает Минспорта Коми.

По данным Федерации лыжных гонок России, на участие в соревнованиях заявлены 277 спортсменов из 43 субъектов Российской Федерации.

В состав сборной Республики Коми вошли 20 лыжников: Юлия Белорукова, Наталья Зюзева, Анастасия Власова, Юлия Иванова, Виктория Мелина, Ольга Рочева, Анастасия Тимина, Ольга Царева, Владислав Ванеев, Алексей Виценко, Ермил Вокуев, Станислав Волженцев, Максим Гардер, Степан Дуркин, Александр Зюзев, Антон Зюзев, Андрей Малафиев, Илья Порошкин, Илья Семиков и Евгений Уляшев.

Список участников Финала Кубка России по лыжным гонкам здесь.


Комиинформ
Ключевые слова: лыжные гонки
Рубрика: Спорт
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Комментарии (1)

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    Пока льготник
    5.02.2017 (15:10)
    0
    Ждем очередных лишения льгот!

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