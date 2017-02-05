В Воркуте пропал 12-летний мальчик

В воркутинском поселке Елецкий родственники, полиция и спасатели ищут 12-летнего Александра Кулакова.

Как сообщила "Комиинформу" родная тетя мальчика, 3 февраля приблизительно около 15.00 ребенка со школы отправили в администрацию отнести справку.

"Он побежал в сменной обуви, портфель оставил в школе, - пояснила женщина. - До администрации он дошел, документ отдал, но после этого мальчика никто не видел. Телефон он оставил дома, так как в школу брать не разрешают, у друзей не появлялся".

Как предположили родственники, мальчик мог уехать на поезде в Воркуту. Но по последним данным, в поезде его не видели. Полиция изъяла телефон для проверки данных.