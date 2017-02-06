Сыктывдинцы мерзнут в квартирах из-за старых радиаторов

5 февраля 2017 года, 17:15 | Сыктывдинский
Фото Дарьи Шучалиной

Жители дома №17 по ул. Мира поселка Птицефабрика села Выльгорт Сыктывдинского района пожаловались в Общественную палату Коми на холод в квартирах. Общественники в рамках "выездного десанта" на месте выяснили, что отопление подается строго по нормативам, а не пропускают его в жилые помещения "раритетные" радиаторы.

Сформированная для реагирования на народный сигнал комиссия под председательством руководителя постоянной рабочей группы палаты по вопросам ЖКХ – руководителя центра "ЖКХ Контроль" Дарьи Шучалиной выехала в глубинку. Члены и эксперты ОП Коми первым делом посетили котельную поселка Птицефабрика, где с ними проверили технические характеристики представители руководства муниципального образования и управляющей компании, обслуживающей большую часть домов поселения.

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Руководство ООО "Сыктывдинская тепловая компания", которой принадлежит котельная, представило общественникам все документы в доказательство того, что отпуск теплоэнергии в жилфонд производится в соответствии с требованиями. "А мастер котельной продемонстрировал нам главный аргумент – датчик на оборудовании, фиксирующий параметры температуры сетевой воды в подающем и обратном трубопроводе (они регулируются с учетом погоды) и журнал, где отражены сводки с согласованием печатью и подписями руководителя администрации района и директора тепловой компании", - рассказала "Комиинформу" Дарья Шучалина.

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По ее словам, затем они переехали к дому, жильцы которого и написали обращение в палату. В помещении теплоузла сверили данные теплосчетчика. "Они идентичны тем, которые мы зафиксировали в котельной. Таким образом, недобор теплоэнергии, в котором подозревали жильцы коммунальщиков, отсутствует", - уточнила собеседница агентства.

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После этого всем составом делегация обошла квартиры. Застать дома днем удалось, в основном, пенсионеров. У большинства – не просто тепло, а жарко. Об этом же можно судить по легкой домашней одежде, в которую облачены пожилые люди. Маленькие дети в квартирах и вовсе – почти в раздетом виде.

"Прохладно только в квартирах верхнего – четвертого – этажа, но и то лишь там, где до сих пор старые батареи. Люди нам признались, что не меняли их с момента заселения. Как пояснил нам замруководителя администрации района Олег Попов, панельный дом введен в эксплуатацию более 30 лет назад, в эпоху перестройки, - отметила руководитель центра "ЖКХ Контроль". – Мы проверили стояки: к ним невозможно прикоснуться, настолько они горячие. А вот старые ржавые радиаторы – едва теплые".

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Как пояснил директор управляющей компании ООО "Расчетный центр" Дмитрий Куприянов, ежегодная промывка сетей не спасает, поскольку износ радиаторов 100-процентный. Их уже давно требуется менять. Однако покупать новые необходимо самим собственникам приватизированного жилья. Управляющая компания, в свою очередь, может помочь с их бесплатным квалифицированным монтажом.

"Мы посоветовали жильцам не пожалеть денег – купить новые батареи, поскольку сейчас они несут больше расходов: на электрообогреватели и, соответственно, на оплату счетов за электроэнергию", - высказалась Дарья Шучалина.

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Ее коллега по палате Елена Щербина, обратив внимание на "сырые" стены и потолки в квартирах верхнего этажа, рекомендовала управляющей компании проверить состояние кровли и системы вентиляции. Не исключено, что испарения и конденсат, от которых в квартирах стал появляться грибок, причем не только в ванных, но и в остальных комнатах, - это следствие нарушений в системе вентиляции. Тем более что сами граждане припомнили: до ремонта крыши влажности в квартирах не наблюдалось.

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Все рекомендации, высказанные членами и экспертами палаты, легли в основу протокола, который общественники уже направили руководству муниципального образования и управляющей компании.

***В составе рабочей комиссии в Сыктывдинский район от Общественной палаты помимо членов выезжали эксперты: Татьяна Громова, Александр Русских, Александр Седрисев, Сергей Тимушев и Вячеслав Чупров.

Людмила Наумова
Ключевые слова: ЖКХ
Рубрика: Общество
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Комментарии (6)

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    износ радиаторов 100-процентный
    5.02.2017 (18:9)
    1
    Это как? Кто там такой умный?
    При износе батареи давно бы прорвало.
    А вот старые ржавые радиаторы – едва теплые, значит они забиты и требуется промывка.
    Влажность в квартирах из-за низкой температуры и отсутствия нормального воздухообмена.
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    сыктывкарец
    5.02.2017 (19:9)
    0
    Эти всем токо и могут скозать , что спасенье утопнувших - дело рук самих утопнувших ,скоро на суботник опять пойдем снег чистить. у нас тоже в 2003 году одну батарею прочистили (за доп. оплату), в 2010 стало в минус 15 в и в комнатах дубово , енти- утепляйтесь - а под тремя одьялами тяжело. А может им денег на капремот дать в х.з фондю?
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    Птицефабрика
    5.02.2017 (20:8)
    0
    А мы то думаем, почему в квартирах такая жара наступила за всю зиму? А это к нам комиссия пришла!!! А тепловую компанию предупредили видать заранее, чтобы "подготовились"! За всю зиму такая жара в квартирах впервые, а всю зиму мерзнем!!! К сведению комиссии: живем в это же доме, батареи не "раритетные", но мерзнем всю зиму! Жаль, к нам не заходила комиссия. Зато галочку себе поставили, жильцов обвинили.
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    Наша Раша
    5.02.2017 (20:21)
    0
    Если судить по предпоследней фотографии, то при такой разводке при ЗАБИТЫХ НА 100% радиаторах было бы холодно на всех этажах т.к. небыло бы циркуляции теплоносителя в стояке. Так что не надо ля-ля. Во- вторых, подача идет снизу вверх и происходит падение температуры носителя с каждым этажом на несколько градусов,,поэтому на 4 этаж приходит то что не отняли соседи снизу, а какие они повесили радиаторы у себя еще тот вопрос, может во всю стену, с избытком по теплу, а страдает последний этаж. Также возможны большие теплопотери через потолок-крышу, если не утеплено. Температура должна быть +20 и +22 в угловых жилых комнатах.
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    сс
    5.02.2017 (20:44)
    0
    так батареи же это общедомовое имущество ведь, их же нельзя демонтировать!!! значит и ук сама должна менять
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    комм.
    5.02.2017 (22:20)
    0
    Да,если судить по фотографии,то данные батареи являются ОИ МКД и банкет за счет УК,а вот все вмешательства по замене батарей со стороны других собственников привели их к тому,что батареи стали их собственностью со всеми вытекающими обстоятельствами !А Шучалиной надо изучать матчасть !

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