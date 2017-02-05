В Эжве подросток попал под колеса "Шевроле"

5 февраля 2017 года, 13:00 | Сыктывкар
фото Госавтоинспекции Сыктывкара

В Эжвинском районе Сыктывкара подросток попал под колеса "Шевроле".

ДТП произошло вчера около 18.45, сообщили в Госавтоинспекции Сыктывкара.

Водитель автомашины "Шевроле Авео" 1985 г.р двигался по пр Бумажников со стороны ул.Маяковского в направлении ул.Весенняя.

Напротив д.36/1 по пр.Бумажников он совершил наезд на мальчика, который перебегал дорогу справа налево вне пешеходного перехода в зоне его видимости (67 метров).

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В результате ДТП 14-летний подросток получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушибы и ссадины лба, рук.

Водитель в течение года восемь раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД. Машину водит с 2003 года.

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Ольга Белова
Ключевые слова: Сыктывкар, ДТП, ГИБДД
Рубрика: Происшествия
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Комментарии (1)

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    ну
    5.02.2017 (15:31)
    1
    пацан виновен - факт. Но у нас виновным сделают шофёра, к тому же и привлекался
    неоднократно.

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