На втором этапе "Супершипа" победил Максим Кулешов

4 февраля в Сыктывкаре прошел второй этап Кубка главы Республики Коми по ледовым трековым гонкам "Супершип-2017".

Победу на этапе одержал один из фаворитов сезона Максим Кулешов. Второе место по сумме всех заездов досталось Александру Ложкину, а третье - Сергею Шерстобитову.

Громким завершением дня стал суперзаезд, в котором Виталий Лебедев не справился с управлением, вылетел на снежный бруствер, а в него врезалась Ирина Ярошенко. Машинам потребовалась посторонняя помощь.

По предварительным результатам, после двух заездов тройка лидеров выглядит следующим образом: Сергей Шерстобитов, Максим Кулешов, Александр Ложкин.

Следующий этап пройдет в Сыктывкаре 23 февраля.