На втором этапе "Супершипа" победил Максим Кулешов
5 февраля 2017 года, 11:15 | Сыктывкар
4 февраля в Сыктывкаре прошел второй этап Кубка главы Республики Коми по ледовым трековым гонкам "Супершип-2017".
Победу на этапе одержал один из фаворитов сезона Максим Кулешов. Второе место по сумме всех заездов досталось Александру Ложкину, а третье - Сергею Шерстобитову.
Громким завершением дня стал суперзаезд, в котором Виталий Лебедев не справился с управлением, вылетел на снежный бруствер, а в него врезалась Ирина Ярошенко. Машинам потребовалась посторонняя помощь.
По предварительным результатам, после двух заездов тройка лидеров выглядит следующим образом: Сергей Шерстобитов, Максим Кулешов, Александр Ложкин.
Следующий этап пройдет в Сыктывкаре 23 февраля.
Комиинформ
Ключевые слова: супершип
Рубрика: Общество
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Комментарии (1)
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115.02.2017 (12:48)"Чемпион" обкакался. А шуму было. Всех победю.
А почем...