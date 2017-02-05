На втором этапе "Супершипа" победил Максим Кулешов

5 февраля 2017 года, 11:15 | Сыктывкар
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4 февраля в Сыктывкаре прошел второй этап Кубка главы Республики Коми по ледовым трековым гонкам "Супершип-2017".

Победу на этапе одержал один из фаворитов сезона Максим Кулешов. Второе место по сумме всех заездов досталось Александру Ложкину, а третье - Сергею Шерстобитову.

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Громким завершением дня стал суперзаезд, в котором Виталий Лебедев не справился с управлением, вылетел на снежный бруствер, а в него врезалась Ирина Ярошенко. Машинам потребовалась посторонняя помощь.

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По предварительным результатам, после двух заездов тройка лидеров выглядит следующим образом: Сергей Шерстобитов, Максим Кулешов, Александр Ложкин.

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Следующий этап пройдет в Сыктывкаре 23 февраля.

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Комиинформ
Ключевые слова: супершип
Рубрика: Общество
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Комментарии (1)

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    11
    5.02.2017 (12:48)
    0
    "Чемпион" обкакался. А шуму было. Всех победю.

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