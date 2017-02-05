Почти все переселенцы в Печоре покинули аварийные дома

Жители домов в Печоре, построенных по программе переселения из аварийного жилья, получили консультации от регионального центра "ЖКХ Контроль" по проблемам, которые их беспокоят в части благоустройства мест общего пользования в подъездах, оснащения квартир приборами учета и прочими аспектами коммунальной проблематики.

Руководитель Коми регионального центра "ЖКХ Контроль" Дарья Шучалина, возглавляющая общественный совет Минстроя республики, в рамках рабочей поездки с заместителем министра Сергеем Двуреченским в Печору, обошла дома, введенные по программе переселения в рамках первого и второго этапов. В самой Печоре – по ул. Социалистическая, 55а; Советская, 24 (корпус 1); Школьная, 5 (корпус 1); Ленинградская, 4, в поселке Луговой – по ул. Русанова, 5.

В ходе общения с жильцами в их квартирах руководитель центра дала консультации по волнующим семьи вопросам. "Главное, конечно, что не может не радовать – люди в целом довольны домами. Претензий к их качеству нет. Однако за несколько месяцев, прошедших с момента заезда, накопился ряд вопросов. Основной касается отсутствия почтовых ящиков, - рассказала "Комиинформу" Дарья Шучалина. – Как я выяснила в администрации муниципалитета, таковые не были предусмотрены по проектам строительства домов. Это означает, что новоселам предстоит их приобрести самостоятельно, а установить их помогут управляющие компании, обслуживающие здания".

В доме по Социалистической собственники обеспокоены дополнительными тратами (порядка двух тысяч рублей на квартиру) на так называемые обратные клапаны для счетчиков на воду с учетом их специфики (учет водопотребления ведется одновременно на горячую и холодную воду). Без таковых водоканал отказывался их пломбировать и, соответственно, признавать введенными в эксплуатацию для расчетов по объемам потребления, а не по нормативам.

"Администрация района не произвела компенсации печорцам за понесенные ими расходы на обратные клапаны. Я посоветовала горожанам обратиться в суд. Есть все шансы, что решение будет вынесено в пользу владельцев квартир и тогда местные власти будут обязаны выплатить средства. Главное – сохранить чеки", - пояснила собеседница агентства.

В доме по Советской жильцы обеспокоены незакрытой дверью в помещение узла учета, которое расположено в первом подъезде. Дети ради баловства открывают краны, устраивая течь. Замок на двери предусмотрен. Информацию с требованием закрыть ее руководитель центра "ЖКХ Контроль" передала в администрацию – ее руководство пообещало оградить доступ жильцам в данное помещение.

А вот жалобы на забитые канализационные трубы, отчего засорена сантехника в туалетах, оказались не подкреплены действиями самих обитателей этого дома. Как выяснила Дарья Шучалина в МУП "Альтернатива", заявки ни устно, ни письменно от тех, кто поднял данный вопрос, в диспетчерскую не поступали. Вместе с тем, компания готова по сигналам жильцов прочистить трубы в тех квартирах, где унитазы, по их словам, забиты.

"Самые серьезные хлопоты на сегодня – у тех, кто переселился в дом по Школьной. Это, в основном, представители старшего поколения. На новом месте они проживают с сентября прошлого года, однако в связи с затянувшимся оформлением документов на дом, их по нынешнему адресу до сих пор не прописали, - рассказала Дарья Шучалина. – В связи с этим пенсионеры не стали аннулировать регистрацию в своих аварийных домах (большинство перебралось из жилфонда с ул. Восточная). В результате пять месяцев люди платят по счетам и за старую квартиру, и за новую".

По ее словам, она довела до администрации настоятельную просьбу ветеранов поскорее урегулировать вопрос. Руководство муниципалитета, как оказалось, в курсе дела и обещает в феврале закрыть тему.

Образцово-показательным, по оценкам Дарьи Шучалиной, является новострой по Ленинградской, поскольку там жильцы проявляют завидную активность: создали совет дома, сами контролируют уборку подъездов и придомовой территории, следят за своевременной оплатой счетов проживающими, напрямую общаются с поставщиками коммунальных ресурсов, строят планы на весну-лето по благоустройству двора.

"Единственное, чем обеспокоено дружное сообщество здешних обитателей – это проблемы с вентиляцией. В настоящее время совет дома ожидает официального заключения от соответствующих структур, чтобы затем определить пути коррекции данной системы в доме", - добавила общественница.

В целом, по ее словам, в отличие от Ухты, где существенная часть нового жилфонда в рамках первого – второго этапов пустует более полугода, в Печоре работа с населением была проведена местными властями своевременно. "Потому практически все квартиры с момента вручения ключей участниками программы заселены, - резюмировала председатель общественного совета Минстроя Коми. – Каких-то нерешаемых или особо критичных проблем нет. И, что важно, власти Печоры постоянно на контакте с новоселами. По мере возможностей реагируют на все их сигналы".