Кибермошенники заражают компьютеры жителей Коми через электронные письма

5 февраля 2017 года, 10:03 |
Фото Антона Пархачева

На территории Республики Коми участились случаи "заражения" домашних и служебных компьютеров пользователей посредством порчи файлов, направляемых по электронной почте, вирусами-шифровщиками. Такие письма, как правило, замаскированы под оповещения от банков, судов, различных государственных органов. Об этом "Комиинформу" сообщил Денис Рычков, начальник отдела технических методов и средств защиты информации Управления по безопасности ГАУ РК "ЦИТ".

"Мы проанализировали и обобщили примеры самых свежих вирусов-шифровщиков, рассылаемых через поддельные письма по электронной почте жителям нашего региона. Информация к нам поступила от государственных органов и учреждений, а также от специалистов Банка России", - отметил собеседник агентства.

По его словам, поддельные письма с вирусами-шифровщиками, которые регулярно рассылают злоумышленники, в случаях их открытия получателями приводят к сильным повреждениям офисных документов и баз данных. Пользоваться ими становится невозможно. А за восстановление файлов кибер-преступники требуют со своих жертв большие деньги.

"Как правило, поддельные письма присылаются в виде повесток в суд в связи с якобы возбуждением уголовных дел или тому подобных оснований, в виде уведомлений о просроченном кредите как бы от Арбитражного суда или банка, - пояснил Денис Рычков. - В числе популярных псевдо-тем неоплаченные счета, уведомления о статусе отправленной посылки, о неоплаченном штрафе, о списке актов, накладных и других расчетных документов".

По словам представителя ЦИТа, защита от виртуальных мошенников проста: главное – не открывать приложенные к сомнительным письмам файлы и не переходить по ссылкам, указанным в них.

"Комиинформ" уже представлял вниманию читателей ТОП-10 правил, выработанных Центром информационных технологий для работодателей и их трудовых коллективов по безопасному использованию служебных компьютеров, электронной почты и интернета.

XbNoOKsyRPs.jpeg

Дарья Шучалина
Ключевые слова: интернет
Рубрика: Общество
  • 3
  • 0
  • 2
  • 0
  • 2

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Комментарии (1)

или Зарегистрироваться
  • Ответить
    Иван
    5.02.2017 (10:41)
    2
    А почему работники ЦИТ не по госорганам с лекциями ходят, а по вузам? Теперь вузы тоже в зоне ответственности ЦИТ?

Новости по теме:

19:31 03.02.2017
Сыктывкарский госуниверситет прокомментировал отказ в аккредитации двух направлений аспирантуры
16:49 03.02.2017
Конкурсный управляющий ОАО "Ухтанефтегазгеология" привлечен к дисциплинарной ответственности
15:45 03.02.2017
32,8 миллиона рублей получили правопреемники пенсионных накоплений в 2016 году


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Нужна помощь



Мы рядом
Михаил. Поделюсь опытом, как открыть свое дело. (Ухта)
Галина. Нуждаюсь в ступеньках с поручнем для ванны. (Сыктывкар)
Сбор средств окончен!
перейти в раздел



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus