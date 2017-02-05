Кибермошенники заражают компьютеры жителей Коми через электронные письма

На территории Республики Коми участились случаи "заражения" домашних и служебных компьютеров пользователей посредством порчи файлов, направляемых по электронной почте, вирусами-шифровщиками. Такие письма, как правило, замаскированы под оповещения от банков, судов, различных государственных органов. Об этом "Комиинформу" сообщил Денис Рычков, начальник отдела технических методов и средств защиты информации Управления по безопасности ГАУ РК "ЦИТ".

"Мы проанализировали и обобщили примеры самых свежих вирусов-шифровщиков, рассылаемых через поддельные письма по электронной почте жителям нашего региона. Информация к нам поступила от государственных органов и учреждений, а также от специалистов Банка России", - отметил собеседник агентства.

По его словам, поддельные письма с вирусами-шифровщиками, которые регулярно рассылают злоумышленники, в случаях их открытия получателями приводят к сильным повреждениям офисных документов и баз данных. Пользоваться ими становится невозможно. А за восстановление файлов кибер-преступники требуют со своих жертв большие деньги.

"Как правило, поддельные письма присылаются в виде повесток в суд в связи с якобы возбуждением уголовных дел или тому подобных оснований, в виде уведомлений о просроченном кредите как бы от Арбитражного суда или банка, - пояснил Денис Рычков. - В числе популярных псевдо-тем неоплаченные счета, уведомления о статусе отправленной посылки, о неоплаченном штрафе, о списке актов, накладных и других расчетных документов".

По словам представителя ЦИТа, защита от виртуальных мошенников проста: главное – не открывать приложенные к сомнительным письмам файлы и не переходить по ссылкам, указанным в них.

"Комиинформ" уже представлял вниманию читателей ТОП-10 правил, выработанных Центром информационных технологий для работодателей и их трудовых коллективов по безопасному использованию служебных компьютеров, электронной почты и интернета.