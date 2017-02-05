Ухтинцы по надуманным причинам не переселяются в новостройки
Часть квартир в домах, сданных в Ухте в 2016 году в рамках первого этапа программы переселения граждан из аварийного жилья, пустуют до сих пор ввиду надуманных причин отказа граждан от новоселья. Об этом "Комиинформу" сообщила председатель общественного совета Минстроя Коми – руководитель регионального центра "ЖКХ Контроль" Дарья Шучалина.
Общественница вместе с замруководителя профильного ведомства Сергеем Двуреченским посетила с рабочей поездкой Ухту для проверки реализации программы переселения. В микрорайоне Аэропорт она обошла дома, построенные ООО "Первый РСТ" и сданные минувшей весной в рамках первого этапа: по ул. Геологов, 13 (участок №3) и по ул. Молодежная, 18 (участок №1). Каждый обошелся федеральному бюджету в 60 с лишним миллионов рублей.
Микрорайон Аэропорт, в котором проживает около 10 тысяч человек, оснащен необходимой инфраструктурой: социальным объектами, торговыми точками, сетью автобусных маршрутов с городом и т.п.
"В домах на первом и третьем участках нет никаких проблем: ни с отоплением, ни с водоснабжением, ни с электричеством. В квартирах натяжные потолки, датчики пожарной безопасности. Смонтированы плиты в кухнях, сантехника в ванных и туалетных комнатах, во всех жилых помещениях современные радиаторы. Добротные межкомнатные двери, не говоря о входных. Словом, все давно готово для полноценного проживания, - рассказала "Комиинформу" Дарья Шучалина. - Застройщики творчески подошли к дизайну, поклеив стильные обои, придающие особую атмосферу уюта. Но по-настоящему дом заживет только, когда будет полностью заселен".
По словам собеседницы агентства, ключи от квартир в новостройках вручены обитателям аварийного жилфонда Борового, Водного и Кэмдина. Однако многие не переехали до сих пор по надуманным причинам. "Часть граждан заявляет, что им привычнее частный сектор и не нравятся многоквартирные дома. Другие не хотят расставаться со своими огородами. Третьи сетуют на чрезмерную близость микрорайона Аэропорт к городу (в 10-ти минутах езды), тогда как их поселки им нравятся своей удаленностью от Ухты", - уточнила председатель общественного совета Минстроя.
Она поддержала планы администрации округа по активизации коммуникаций с участниками программы о необходимости скорейшего переселения. В том числе – на примерах тех, кто уже обжился в новых домах и нисколько не жалеет об этом (полностью заселенные: по ул. Молодежная, 16/9 – участок №6 и по ул. Геологлов, 15 – участок №2).
"Если те люди, для которых предназначены дома на первом и третьем участках, продолжат упорствовать, они должны понимать перспективы, которые их ожидают. Администрация муниципалитета будет вынуждена инициировать судебные процессы для принудительного переезда граждан в новые дома с тем, чтобы иметь возможность снести аварийные, в которых они пока еще остаются. Ведь госпрограмма считается выполненной не в момент заселения новых домов, а по завершению сноса старых", - резюмировала собеседница агентства.
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Комментарии (24)
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ак4.02.2017 (20:35)я бы поменялся с кем-нибудь на свою 3-шку в деревянном на яреге))
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переселенецъ4.02.2017 (22:0)а огород у тебя в трешке есть? мне огород нужен
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Я5.02.2017 (09:23)Огород в Ухте - звучит, как анекдот.
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Татьяна4.02.2017 (22:38)В доме на Молодежной 16/9 иная картинка.....
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ТракторИСТ4.02.2017 (22:34)На фото с газовой плитой влевом нижнем углу валяется мусор!Ужасно смотрится!Типа таки жилье в эксплуатацию сдают????
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Татьяна5.02.2017 (08:30)Поверьте,мусор в углу-это такие мелочи......у меня окно не закрывается,снег на подоконнике,дверь в сан.узел вместе с коробкой выпадает,кифы не установлены,колонка разморозилась,унитазы очень б/у и это не весь список......
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тоже недовольный5.02.2017 (10:42)Что хорошего можно ожидать? Если раньше проекты НИИ и просто строительные институты разрабатывали, то сейчас наплодили "дизайнеров", а они отсидели на курсах полгода, и давай штамповать жилищные полуфабрикаты.
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Заселенец.4.02.2017 (23:29)Не нравится? Зачем в очередь на переселение становились? Или надеялись на трёху в центре на втором этаже? Откажитесь, без вас желающих хватает!
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Меня зовут5.02.2017 (00:14)а ни кто и не вставал ни в какую очередь, не в курсе не фиг комменты оставлять
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Не важно!4.02.2017 (23:46)А то что в этих домах проблема с вентиляцией и можно просто задохнутся, что не пишите, о том что проводится проверка с застроищиками по этому факту... Чтож об этом то молчите..
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Эй наивные4.02.2017 (23:58)Вам пару фоток скинули вы такие смешные, льдине дурачки' посмотрите фото ниже, надо сначала косяки все исправить
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15.02.2017 (00:7)Однако крепление ванны кривое и на проволоке
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Житель5.02.2017 (00:33)А я всегда людям верил больше чем власти. Если не хотят переселяться, значит дома сборно щелевые через два года рухнут. И правильно делают.
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когда-то жил в ухте5.02.2017 (03:19)вот это фото...убогая ванна - и вот на это предлагают человеку свой уютный домишко,пусть с туалетом во дворе- поменять? Вы не упомните,но когда-то на УРМЗ,точнее,перед ним,сразу после поворота от дороги в аэропорт,почти сразу после Нефтяника (бассейна) ,были бараки. Недалеко,учитывая 35 прошедших лет,ушло ухтинское градостроительство и обустройство жизни,однако
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Михаил5.02.2017 (08:25)Скоро как в Сыктывкаре выселять по другому начнут!неисправной проводкой!
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По любому5.02.2017 (10:0)Свой огород и свое хозяйство в лесном поселке лучше, чем квартира с шумными соседями и без земельного участка.
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Илья Викторович5.02.2017 (10:42)Это ТОЧНО!!!!
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Тимоха5.02.2017 (11:11)Задерживатель снега на крыше только один над крайним слева подъездом, остальные тупо не покупали, на этом уже сэкономив, а сколько этих "экономий" внутри?! Шучалина или некомпетентна, мышей не ловит или в доле. На мыло!
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Вопрос5.02.2017 (12:27)Удивляет госпожа Шучалина.В Сыктывкаре,по сравнению с Ухтой проблем было и есть выше крыши,чем в Ухте,этого она не видит и не замечает.Но вот к Ухте,а именно к определенным назначенным чиновникам у неё особенный интерес.Чей заказ выполняет на этот раз?
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Справедливость5.02.2017 (11:29)А вы не обнагнели, дорогие (в прямом смысле слова) переселенцы?! Эта программа - не улучшение жилищных условий, а подарок сердобольного государства. Вам, наглецам, пентхаус подавай с видом на Кремль... Не нравится новое жилье - продавайте, сдавайте, дарите: делайте с ним, что хотите. Но не разевайте свой рот на власти, которые дают вам в 21-ом веке халявное жилье! Ни одна другая категория россиян бесплатно квартиры не получает. Хотите элитные квадратные метры - покупайте на свои деньги!!!
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ии5.02.2017 (11:56)халявщикам вообще нечего давать ничего!!! пусть сами добиваются!
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тоже недовольный5.02.2017 (12:44)Переселение из аварийного жилья является программой ПРЕЗИДЕНТА РФ. То есть по неписанным законам РФ это означает :-- " мужик сказал -- мужик сделал". Но если вновь построенное жилье лишь не многим отличается от ранее занимаемого, то это может означать или , или: 1) говорил то совсем не "мужик", 2) нагло подставляют нашего ПРЕЗИДЕНТА.
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Меня зовут5.02.2017 (13:59)Неспроста Двуреченского пиарят. Будущий министр?
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Галина5.02.2017 (16:47)"Справедливость" не рядись в чужие одежды
А почему нельзя получить пентхаус с видом на Кремль при таких-то несметных богатствах земли коми? Когда-то чудики из КПРФ и ЕР обещали нам всем жизнь, как у саудовских шейхов. И все в будущем, а в настоящем бараки, бараки, бараки...
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