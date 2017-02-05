Ухтинцы по надуманным причинам не переселяются в новостройки

Часть квартир в домах, сданных в Ухте в 2016 году в рамках первого этапа программы переселения граждан из аварийного жилья, пустуют до сих пор ввиду надуманных причин отказа граждан от новоселья. Об этом "Комиинформу" сообщила председатель общественного совета Минстроя Коми – руководитель регионального центра "ЖКХ Контроль" Дарья Шучалина.

Общественница вместе с замруководителя профильного ведомства Сергеем Двуреченским посетила с рабочей поездкой Ухту для проверки реализации программы переселения. В микрорайоне Аэропорт она обошла дома, построенные ООО "Первый РСТ" и сданные минувшей весной в рамках первого этапа: по ул. Геологов, 13 (участок №3) и по ул. Молодежная, 18 (участок №1). Каждый обошелся федеральному бюджету в 60 с лишним миллионов рублей.

Микрорайон Аэропорт, в котором проживает около 10 тысяч человек, оснащен необходимой инфраструктурой: социальным объектами, торговыми точками, сетью автобусных маршрутов с городом и т.п.

"В домах на первом и третьем участках нет никаких проблем: ни с отоплением, ни с водоснабжением, ни с электричеством. В квартирах натяжные потолки, датчики пожарной безопасности. Смонтированы плиты в кухнях, сантехника в ванных и туалетных комнатах, во всех жилых помещениях современные радиаторы. Добротные межкомнатные двери, не говоря о входных. Словом, все давно готово для полноценного проживания, - рассказала "Комиинформу" Дарья Шучалина. - Застройщики творчески подошли к дизайну, поклеив стильные обои, придающие особую атмосферу уюта. Но по-настоящему дом заживет только, когда будет полностью заселен".

По словам собеседницы агентства, ключи от квартир в новостройках вручены обитателям аварийного жилфонда Борового, Водного и Кэмдина. Однако многие не переехали до сих пор по надуманным причинам. "Часть граждан заявляет, что им привычнее частный сектор и не нравятся многоквартирные дома. Другие не хотят расставаться со своими огородами. Третьи сетуют на чрезмерную близость микрорайона Аэропорт к городу (в 10-ти минутах езды), тогда как их поселки им нравятся своей удаленностью от Ухты", - уточнила председатель общественного совета Минстроя.

Она поддержала планы администрации округа по активизации коммуникаций с участниками программы о необходимости скорейшего переселения. В том числе – на примерах тех, кто уже обжился в новых домах и нисколько не жалеет об этом (полностью заселенные: по ул. Молодежная, 16/9 – участок №6 и по ул. Геологлов, 15 – участок №2).

"Если те люди, для которых предназначены дома на первом и третьем участках, продолжат упорствовать, они должны понимать перспективы, которые их ожидают. Администрация муниципалитета будет вынуждена инициировать судебные процессы для принудительного переезда граждан в новые дома с тем, чтобы иметь возможность снести аварийные, в которых они пока еще остаются. Ведь госпрограмма считается выполненной не в момент заселения новых домов, а по завершению сноса старых", - резюмировала собеседница агентства.