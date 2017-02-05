С Алексеем Моисеенко простятся 6 февраля в Коми республиканской филармонии
С заслуженным артистом России и Народным артистом Коми Алексеем Моисеенко простятся в этот понедельник в здании Коми республиканской филармонии.
Как сообщили "Комиинформу" в учреждении, церемония начнется в 11 часов 6 февраля. Алексея Моисеенко похоронят на краснозатонском кладбище.
Алексей Васильевич Моисеенко родился 21 декабря 1947 года в Туле. Советский и российский оперный и камерный певец, заслуженный артист России, народный артист Республики Коми. Лауреат Всероссийских конкурсов. Обладатель Гран-при международного конкурса русского романса им. И. Юрьевой.
В этом году 21 декабря певец отметил бы 70-летний юбилей.
Ярослава Пархачева
Рубрика: Происшествия
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Комментарии (2)
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Владимир4.02.2017 (19:25)Очень жаль. В который раз республика теряет своих талантливых артистов. Вечная слава тем, кто создавал славу нашей республики в области культуры. Валентина Васильевна примите искренние соболезнования от меня лично, и от всего коллектива компании КонсультантКоми.
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чистой души Человек ушел4.02.2017 (21:57)печаль
А почем...