С Алексеем Моисеенко простятся 6 февраля в Коми республиканской филармонии

4 февраля 2017 года, 17:57 |
Фото: Красное знамя

С заслуженным артистом России и Народным артистом Коми Алексеем Моисеенко простятся в этот понедельник в здании Коми республиканской филармонии.

Как сообщили "Комиинформу" в учреждении, церемония начнется в 11 часов 6 февраля. Алексея Моисеенко похоронят на краснозатонском кладбище.

Алексей Васильевич Моисеенко родился 21 декабря 1947 года в Туле. Советский и российский оперный и камерный певец, заслуженный артист России, народный артист Республики Коми. Лауреат Всероссийских конкурсов. Обладатель Гран-при международного конкурса русского романса им. И. Юрьевой.

В этом году 21 декабря певец отметил бы 70-летний юбилей.

Ярослава Пархачева
Ключевые слова: трагедия, коми, искусство
Рубрика: Происшествия
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Комментарии (2)

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    Владимир
    4.02.2017 (19:25)
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    Очень жаль. В который раз республика теряет своих талантливых артистов. Вечная слава тем, кто создавал славу нашей республики в области культуры. Валентина Васильевна примите искренние соболезнования от меня лично, и от всего коллектива компании КонсультантКоми.
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    чистой души Человек ушел
    4.02.2017 (21:57)
    0
    печаль


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