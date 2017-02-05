С Алексеем Моисеенко простятся 6 февраля в Коми республиканской филармонии

С заслуженным артистом России и Народным артистом Коми Алексеем Моисеенко простятся в этот понедельник в здании Коми республиканской филармонии.

Как сообщили "Комиинформу" в учреждении, церемония начнется в 11 часов 6 февраля. Алексея Моисеенко похоронят на краснозатонском кладбище.

Алексей Васильевич Моисеенко родился 21 декабря 1947 года в Туле. Советский и российский оперный и камерный певец, заслуженный артист России, народный артист Республики Коми. Лауреат Всероссийских конкурсов. Обладатель Гран-при международного конкурса русского романса им. И. Юрьевой.

В этом году 21 декабря певец отметил бы 70-летний юбилей.